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मढ़ौरा बिट्टू हत्याकांड में तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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हिन्दुस्तान फॉलोअप ल सकी है। मामले के नामजद आरोपित अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि जांच निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है और जल्द ही आरोपितों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। घटना...

मढ़ौरा बिट्टू हत्याकांड में तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली

हिन्दुस्तान फॉलोअप 30 हजार रुपये की लेन-देन के विवाद में हुई हत्या पूछताछ के बाद उठाये गए तीन संदिग्धों को पुलिस ने छोड़ा, नामजद आरोपित अब भी फरार मढ़ौरा, एक संवाददाता। मढ़ौरा के चर्चित बिट्टू हत्याकांड में घटना के तीन दिन बाद भी पुलिस को कोई बड़ी सफलता नहीं मिल सकी है। मामले के नामजद आरोपित अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि जांच निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है और जल्द ही आरोपितों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। घटना के बाद पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए तीन संदिग्धों से पुलिस ने कई घंटों तक पूछताछ की। आवश्यक जानकारी लेने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।

ये भी पढ़ें:मढ़ौरा बिट्टू हत्याकांड में पूछताछ के लिए तीन संदिग्ध उठाये गए

पुलिस की कार्रवाई

वहीं, एसआईटी और मढ़ौरा पुलिस की टीम लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक मुख्य आरोपितों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। इस मामले में मृतक बिट्टू कुमार की मां लीलावती देवी के बयान पर मढ़ौरा थाना में जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उस प्राथमिकी में मिर्जापुर निवासी बबलू कुमार जायसवाल और प्रिंस कुमार जायसवाल को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जबकि एक अन्य अज्ञात व्यक्ति को भी आरोपी बताया गया है। प्राथमिकी के अनुसार, बिट्टू कुमार ने अपने 30 हजार रुपये बकाया विवाद के कारण आरोपित बबलू कुमार जायसवाल की एक बाइक अपने घर पर रख ली थी। बाद में परिवार के कहने पर उसने बाइक वापस कर दी। आरोप है कि घटना वाले दिन बकाया राशि लौटाने के बहाने बिट्टू को तेजपुरवा चौक बुलाया गया, जहां घात लगाए बबलू कुमार जायसवाल, प्रिंस कुमार जायसवाल और उनके एक अज्ञात सहयोगी ने उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी।

पूर्व विधायक की प्रतिक्रिया

मृतक के परिजनों से मिले पूर्व विधायक चोकर बाबा मढ़ौरा। एक संवाददाता पटेढ़ी निवासी 27 वर्षीय युवक बिट्टू कुमार की तेजपुरवा चौक के पास सोमवार को दिनदहाड़े हुई हत्या के बाद मंगलवार की शाम अमनौर के पूर्व विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा मृतक के घर पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। पूर्व विधायक ने पुलिस प्रशासन से हत्याकांड में शामिल आरोपितों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर एवं आसपास के क्षेत्रों में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियां चिंता का विषय हैं। ऐसे में पुलिस को गश्ती व्यवस्था और सुदृढ़ करनी चाहिए ताकि अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

सामान्य प्रश्न

बिट्टू कुमार की हत्या क्यों हुई?
बिट्टू कुमार की हत्या 30 हजार रुपये के बकाया विवाद के कारण हुई थी।
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