प्रेमिका ने प्रेमी के साथ साजिश रचकर कराई थी पति की हत्या

बुढ़ाना प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी। बुढ़ाना पुलिस ने हत्या के मामले का 24 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा व हत्या में इस्तेमाल गंडासा बरामद किया है। वहीं पुलिस ने मृतक तालिब की पत्नी को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के लक्खीपुरा निवासी नसीम उर्फ तालिब पर शनिवार को बुढ़ाना में धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया था।

जिसे गंभीर हालत में मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई मोहम्मद आकिल की तहरीर पर बुढ़ाना थाने में हाशिम पुत्र अनीस अब्बासी निवासी नई बस्ती बुढ़ाना और मीना पत्नी नसीम उर्फ तालिब के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। सीओ गजेंद्र पाल सिंह और थाना प्रभारी सुभाष बाबू अत्री के नेतृत्व में पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी थी। रविवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मंदवाड़ा-लुहसाना मार्ग पर आरोपी हाशिम को घेर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद हुई जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा। उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा व हत्या में प्रयुक्त गंडासा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मीना की शादी नसीम उर्फ तालिब से हुई थी, लेकिन दोनों के संबंध ठीक नहीं थे। इसी दौरान उसके और मीना के बीच प्रेम संबंध हो गए। पुलिस के अनुसार, दोनों ने मिलकर नसीम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। योजना के तहत मीना ने तालिब को बुढ़ाना बुलाया, जहां हाशिम ने उस पर गंडासे से हमला कर दिया। पुलिस ने मीना को भी उसके बुढ़ाना स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।