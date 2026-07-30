दहेज हत्या के दोषी पति को सात वर्ष का कारावास
मुजफ्फरपुर में दहेज के लिए 22 वर्षीय पत्नी अंशु कुमारी को जलाकर मारने के दोषी राकेश कुमार द्विवेदी को सात वर्ष की सजा सुनाई गई है। राकेश पर दहेज की मांग पूरी न होने पर 15 जुलाई 2022 को अंशु को जलाने का आरोप था। कोर्ट ने उसे एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मुजफ्फरपुर, हिप्र। दहेज के लिए 22 वर्षीय पत्नी अंशु कुमारी की जलाकर हत्या करने के दोषी उसके पति सरैया थाना क्षेत्र के दातापुर निवासी राकेश कुमार द्विवेदी को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे एक लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा। सेशन-ट्रायल के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-17 अनिल कुमार ठाकुर ने गुरुवार को उसे यह सजा सुनाई। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि अधिक उम्र के कारण आरोपित महेश द्विवेदी (75) को कोर्ट ने बरी कर दिया है। उन्होंने बताया कि अंशु के परिजन प्रियंका पांडेय ने सरैया थाने में राकेश कुमार द्विवेदी व उसके पिता महेश द्विवेदी के अलावा सास गायत्री देवी, भैंसुर मुकेश द्विवेदी व ननद रानी द्विवेदी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी।
जांच के बाद सरैया थाना पुलिस ने पिता व पुत्र के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अन्य आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने जांच जारी रखा। एफआईआर में कहा था कि दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के माधोपट्टी निवासी अंशु की शादी राकेश द्विवेदी के साथ 23 जून 2022 को हुई थी। उसे उपहार स्वरुप साढ़े नौ लाख रुपये व छह लाख रुपये का सामान दिया था। शादी के बाद राकेश व उसके परिजन दहेज के रूप में 10 लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर 15 जुलाई 2022 को अंशु को जलाकर मार डाला।
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