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पुलिस ने 17 लोगों से की पूछताछ, मिनट-दर-मिनट कड़ी जोड़ रही पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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एमजीएम के जूनियर डॉक्टर समीर और सक्षम सिंह की डिमना लेक में डूबने से हुई मौत के मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने जांच तेज कर दी है और अब तक 17 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। उनकी गतिविधियों की टाइमलाइन बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस ने 17 लोगों से की पूछताछ, मिनट-दर-मिनट कड़ी जोड़ रही पुलिस

एमजीएम के जूनियर डॉक्टर समीर और सक्षम सिंह की डिमना लेक में डूबने से हुई मौत में हत्या की एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। बोड़ाम पुलिस ने जांच की जिम्मेदारी एसआई आदित्य चौधरी को सौंपी है। पुलिस अबतक मेडिकल कॉलेज से जुड़े 17 लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज कर चुकी है। इनमें मेडिकल छात्र, इंटर्न डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, कॉलेज के सुरक्षा गार्ड, एंबुलेंस चालक तथा अन्य संबंधित लोग शामिल हैं। जांच का मुख्य उद्देश्य घटना वाले दिन दोनों डॉक्टरों की गतिविधियों की पूरी टाइमलाइन तैयार करना है। पुलिस पीजी हॉस्टल से समीर और सक्षम सिंह के बाहर निकलने से लेकर डिमना लेक में डूबने और मौत की सूचना मिलने तक की हर कड़ी को जोड़ रही है। पूछताछ में यह भी पता लगाया गया कि ड्यूटी से पहले दोनों डॉक्टर किन-किन स्थानों पर गए थे। पुलिस को डिमना चौक तक उनकी आवाजाही से संबंधित जानकारी भी मिली है, जिसकी अन्य साक्ष्यों से पुष्टि की जा रही है。

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जांच के दौरान संपर्क

जांच के दौरान पुलिस ने यह भी पता लगाया कि समीर और सक्षम किन लोगों के अधिक संपर्क में रहते थे। दोनों के मित्रों, सहपाठियों और सहकर्मियों से उनके व्यक्तिगत संबंधों, किसी संभावित विवाद, तनाव या हाल के घटनाक्रम के बारे में भी पूछताछ की गई है।

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क्लाउड बैकअप निकालेगी पुलिस

जांच के दौरान यदि मोबाइल से डिलीट डेटा रिकवर कराना, क्लाउड बैकअप, सोशल मीडिया अकाउंट, ई-मेल, चैट रिकॉर्ड या अन्य संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता होगी तो पुलिस न्यायालय से आवश्यक अनुमति लेकर कार्रवाई करेगी। आवश्यकता पड़ने पर सेवा प्रदाता कंपनियों से तकनीकी जानकारी भी मांगी जा सकती है। वहीं, यदि किसी नए व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसका बयान दर्ज करने के साथ आमना-सामना भी कराया जा सकता है।

वैज्ञानिक तरीके से जांच

डीएसपी पटमदा दयानंद प्रसाद का कहना है कि जांच केवल मौखिक बयानों तक सीमित नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्य, मोबाइल डेटा और गवाहों के बयान के आधार पर पूरे घटनाक्रम की वैज्ञानिक तरीके से पड़ताल की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

इस मामले में किसने हत्या की एफआईआर दर्ज की?
पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज की है।

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