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छात्रा की हत्या कर शव को बगीचे में फेंकने में कोचिंग संचालक दोषी

By Arun Kumar Jha
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर की मीनापुर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय छात्रा की चाकू से हत्या के मामले में कांटी के कोचिंग संचालक विवेक कुमार को दोषी करार दिया गया। घटना ढाई वर्ष पहले हुई थी। विशेष कोर्ट ने उसे हत्या और साक्ष्य छिपाने के आरोप में दोषी ठहराया। सजा का निर्धारण 31 जुलाई को होगा।

छात्रा की हत्या कर शव को बगीचे में फेंकने में कोचिंग संचालक दोषी

मुजफ्फरपुर, हिप्र। मीनापुर थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय छात्रा की चाकू से गला रेत हत्या कर शव को अपने बगीचे में फेंकने के मामले में कांटी के कोचिंग संचालक विवेक कुमार को दोषी करार दिया गया है। यह घटना कांटी थाना क्षेत्र के ढेबहां गांव में ढाई वर्ष पहले घटी थी। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-तीन की न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने हत्या करने व साक्ष्य छिपाने की धारा में गुरुवार को कोचिंग संचालक को दोषी ठहराया। सजा के बिंदू पर 31 जुलाई को सुनवाई होगी।अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू ने सात गवाहों को पेश किया।

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उन्होंने बताया कि छात्रा की मां ने 26 जनवरी 2024 को कांटी थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें गैंगरेप के बाद उसकी पुत्री की हत्या करने का आरोप कांटी थाना के रामपुर लक्ष्मी गांव के कोचिंग संचालक विवेक कुमार पर लगाया था। एफआईआर में उसने कहा था कि उसकी पुत्री कांटी के विवेक के कोचिंग में दोपहर दो बजे पढ़ने जाती थी और शाम में पांच बजे घर लौटती थी। 25 जनवरी 2024 को वह कोचिंग गई, लेकिन देर रात तक घर नहीं आई। मोबाइल से जानकारी लेने पर कोचिंग संचालक टालमटोल करने लगा। 26 जनवरी 2024 को परिजन कोचिंग पर पहुंचे तो उनकी पुत्री की साइकिल वहां खड़ी मिली। इसके बाद मोबाइल से कॉल कर कोचिंग संचालक को बुलाया तो उसने टालमटोल वाला जवाब दिया। घर लौटने पर दोपहर करीब दो बजे लोगों से जानकार मिली कि कांटी के ढेबहां गांव के निकट विवेक के आम-लीची के बगीचे में एक लड़की का शव मिला है। इस सूचना पर जब वहां पहुंची तो बताया गया कि अज्ञात लड़की का शव बता पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए उसे एसकेएमसीएच भेज दिया है। वहां जाकर शव की पहचान की गई। उसकी गला रेत कर हत्या की गई थी। उसके शरीर पर भी कई जख्म के निशान थे। पुलिस ने 27 जनवरी 2024 को कोचिंग संचालक को गिरफ्तार कर लिया। वह तब से जेल में है। घटनास्थल से पुलिस ने छात्रा का बैग व हत्या में प्रयुक्त चाकू जब्त किया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने विवेक के विरुद्ध 17 मार्च 2024 को विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

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