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गैर इरादतन हत्या में दस वर्ष की कैद व जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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0 पांच वर्ष पूर्व जरिया थानाक्षेत्र के बरगवां में हुई थी वारदातहमीरपुर, संवाददाता। पांच वर्ष पूर्व बातचीत में विवाद के बाद ग्रामीण की कुल्हाड़ी से प्रह

गैर इरादतन हत्या में दस वर्ष की कैद व जुर्माना

हमीरपुर। पांच वर्ष पूर्व बातचीत में विवाद के बाद ग्रामीण की कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या की गई थी। मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट अफसाना ने एक हत्यारोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जरिया थानाक्षेत्र के बरगवां निवासी उदयराज ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसका भाई लल्लू पुत्र श्रीपत 24 जुलाई 2021 की शाम को दरबाजे बैठा था। उसके पास रामऔतार बातचीत कर रहा था। तभी पुरानी रंजिश के चलते रामऔतार की पत्नी कुल्हाड़ी लेकर आई। जिसके बाद रामऔतार ने लल्लू पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिये। जिससे लल्लू की मौके पर मौत हो गई। मृतक के भाई की तहरीर पर रामऔतार, इसकी मां रुपरानी व रंजीत पुत्र श्यामलाल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ।

केस की सुनवाई

मुकदमें की सुनवाई करते हुए न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट अफसाना ने रामऔतार को दोषी मानते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि दो को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

किशोरी से छेड़खानी का मामला

किशोरी से छेड़खानी में तीन वर्ष की कैद

हमीरपुर। छह वर्ष पूर्व हुई किशोरी से छेड़खानी के आरोपी को कोर्ट ने तीन की कैद व चार हजार जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि मुस्करा थानाक्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 19 अक्टूबर 2020 को उसकी तेरह वर्षीय किशोरी के चेकडैम में नहाते समय गांव के लीला राजपूत पुत्र मन्नू लोधी ने उसके साथ छेड़खानी की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया।

विशेष न्यायाधीश का निर्णय

मुकदमें की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) लवी यादव ने दोष साबित होने पर आरोपी को तीन वर्ष की कैद व चार हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या हत्या के मामले में आरोपी को सजा मिली?
हाँ, आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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