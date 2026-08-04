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पति की हत्या में पत्नी और नाबालिग प्रेमी के दो दोस्त दोषी करार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनो को किया दोष सिद्ध दोस्तों के साथ मिलकर गोली मारकर की थी हत्या तीनो दोषी हिरासत में लिए गए, सजा के बिंदु पर आज को

पति की हत्या में पत्नी और नाबालिग प्रेमी के दो दोस्त दोषी करार

चित्रकूट, संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला की अदालत ने नाबालिग प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रचने में शामिल पत्नी व वारदात में शामिल प्रेमी के दो दोस्तों को दोष सिद्ध करार दिया है। प्रेमी के नाबालिग होने पर उसका मुकदमा किशोर न्यायालय स्थानांतरित किया गया है। जबकि मृतक की दोषसिद्ध पत्नी व प्रेमी के दोनो दोस्तों को अदालत के आदेश पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तीनो को जिला कारागार भेजा गया है। सजा के बिंदु पर अदालत बुधवार को सुनवाई करेगी। भरतकूप थाना क्षेत्र के रसिन गांव के फाटा पुरवा निवासी रामबाबू की 17 फरवरी 2024 को घर के भीतर रात में गोली मारकर हत्या की गई थी।

घटना के अगले दिन 18 फरवरी को मृतक के पिता रामशरण पटेल ने थाने में तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वारदात के समय मृतक की पत्नी सविता अपने बच्चों के साथ मायका कंठीपुर में थी। तहरीर में बताया था कि सुबह उसकी पौत्री भैंसों को चारा डालने गई थी। जहां उसके बेटे रामबाबू के घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। आवाज लगाने पर दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद वह लोग सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते अंदर पहुंचे तो रामबाबू का रक्त रंजित शव चारपाई पर पड़ा था। एसपी ने घटना का खुलासा करने के लिए कई टीमें लगाई थी। पुलिस ने छानबीन के दौरान पाया था कि मृतक की पत्नी सविता की दोस्ती खुद से आधी उम्र के बांदा जिले के बदौसा थाना क्षेत्र के रहने वाले लड़के से थी। इस लड़के ने सविता के साथ अपनी फोटो फेसबुक में डाल दी थी। जानकारी पर रामबाबू ने उस लड़के को पीट दिया था। इसके बाद से दोनों के बीच विवाद हो गया था। योजनाबद्ध तरीके से सविता अपने बच्चों को लेकर मायके कंठीपुर चली गई। यहां से वह अपने प्रेमी से मोबाइल के जरिए संपर्क में रही। उसके प्रेमी ने 17 फरवरी की रात में अपने दोस्त टिकुरी निवासी बरकत अली व अफजल उर्फ फैजल के साथ मिलकर रामबाबू के घर पहुंचा। उसने रामबाबू की गोली मारकर हत्या कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि घटना का खुलासा करने के साथ पुलिस ने पति की हत्या की साजिश रचने के मामले में सविता पटेल, उसके प्रेमी समेत अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया था। प्रेमी के नाबालिग पाए जाने पर उसका मुकदमा किशोर न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया। कोर्ट ने बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मृतक की पत्नी सविता पटेल, प्रेमी के दोस्त बरकत अली व अफजल उर्फ फैजल को दोषी करार दिया। तीनो को हिरासत में लेकर जिला कारागार भेजने के कोर्ट ने आदेश दिए। सजा के बिंदु पर अदालत में बुधवार को सुनवाई होगी।

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