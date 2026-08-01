जमीन के विवाद में युवक की हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा
बुढ़ाना में पुलिस ने जमीन के विवाद के चलते युवक विनोद की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी विजय उर्फ छोटू और नीटू को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। मृतक विनोद का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं।
बुढ़ाना। पुलिस ने जमीन के विवाद और पुरानी रंजिश में युवक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी घटना के बाद लगातार फरार चल रहे थे। पुलिस ने बड़कता पुलिया के पास से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में एक अन्य नामजद आरोपी की तलाश जारी है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुभाष अत्री ने बताया कि विजय उर्फ छोटू पुत्र सतीश तथा नीटू पुत्र बोहरम निवासी ग्राम मिंडकाली को गिरफ्तार किया। दोनों के विरुद्ध थाना बुढ़ाना में मुकदमा दर्ज है। 28 जुलाई को बागपत जनपद के थाना दोघट क्षेत्र के गांव धनौरा निवासी प्रमोद कुमार ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 26 जुलाई की रात उसके भाई विनोद कुमार को मिंडकाली स्थित एक ट्यूबवेल पर बुलाकर विजय उर्फ छोटू, नीटू और सुधीर उर्फ फौजी ने मारपीट की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का दावा है पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने जमीन के विवाद और पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है。
मृतक विनोद का भी रहा है अपराधिक इतिहास
मृतक विनोद का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। जिस पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 7 हत्याओं सहित दर्जनों मुकदमें बताए जा रहे हैं। बुढ़ाना क्षेत्र में करीब 2 माह पूर्व चंधेड़ी नहर पुलिस के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव मिला था। जिसकी पहचान बाद में विकास पुत्र विजेंद्र निवासी गांव धनोरा जिला बागपत के रूप में हुई थी। उसकी हत्या विनोद द्वारा की गई थी। मृतक विनोद पर जमीनी विवाद में अपने भाई की हत्या करने का भी आरोप है। विनोद ने हत्या के मामले में ही 15 साल हरियाणा जेल में गुजरे हैं। मृतक विकास भी विनोद का साथी था, दोनों एक साथ ही हरियाणा जेल रहे थे।
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