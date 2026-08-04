संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार
बिक्रमगंज के पांडेडीह गांव में इलाज के दौरान एक विवाहिता की मौत के बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने पति और अन्य चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
बिक्रमगंज, हिन्दुस्तान टीम। काराकाट थाना क्षेत्र के पांडेडीह गांव में इलाज के दौरान एक विवाहिता की मौत के बाद मामला हत्या के आरोप तक पहुंच गया है। मृतका की मां के आवेदन पर पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति राजा बाबू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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