Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर किया बेहोश, फिर गला दबाकर पति की कर दी हत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

कलीनगर के ग्राम लोहरपुरी में एक पत्नी पर पति की हत्या का आरोप है। पति उमाशंकर की कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर हत्या कर दी गई। बच्चों ने घटना की जानकारी दी, जिससे पुलिस को सूचना दी गई। आरोपी पत्नी ममता ने नकदी और जेवर लेकर फरार होने की कोशिश की।

कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर किया बेहोश, फिर गला दबाकर पति की कर दी हत्या

कलीनगर। माधोटांडा थाना क्षेत्र के ग्राम लोहरपुरी में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पति की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। लोहरपुरी निवासी 45 वर्षीय उमाशंकर खेती-किसानी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। आरोप है कि शुक्रवार शाम उनकी पत्नी ममता बाजार से कोल्ड ड्रिंक लेकर आई और पति व दोनों बच्चों को पीने के लिए दी। बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक पीने से इनकार कर दिया और नीचे के कमरे में सोने चले गए।

ये भी पढ़ें:सात फेरों के वादे तार-तार, बेवफाई की साड़ी से घोंट दिया पति का गला

मृतक के पुत्र की जानकारी

मृतक के 18 वर्षीय बेटे विकास के अनुसार, देर रात करीब 12 बजे छत से आहट सुनकर वह ऊपर पहुंचा तो उसके पिता बिस्तर पर मृत पड़े थे। आरोप है कि मां ने पहले कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिता को बेहोश किया, फिर साड़ी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। शोर बाहर न जाए, इसके लिए उनके मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया गया था। बच्चों के शोर मचाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। वहीं वारदात के बाद ममता नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाद में ग्रामीणों ने ममता को गांव में ही छिपा देखा और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक के पुत्र की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में वर्ष 2024 के दौरान गुजरात में रहने के समय महिला के एक व्यक्ति से प्रेम संबंध होने और उससे कोर्ट मैरिज किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:कोल्ड ड्रिंक में पहले नशा दिया, फिर पति की गला दबाकर कर दी हत्या

महिला की गिरफ्तारी

मुकदमा दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में विवाद की बात सामने आई है। प्रेम प्रसंग के पहलू पर भी जांच की जा रही है।

- सुकीर्ति माधव, एसपी, पीलीभीत

सामान्य प्रश्न

पति की हत्या कैसे हुई?
पत्नी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पति को बेहोश किया और फिर साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी।
ये भी पढ़ें:जामनगर 'दृश्यम' केस: पति ऑस्ट्रेलिया गया है कहकर 2 साल तक करती रही गुमराह, 12 फीट कंक्रीट के नीचे दफन मिली लाश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।