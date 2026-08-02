कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर किया बेहोश, फिर गला दबाकर पति की कर दी हत्या

कलीनगर। माधोटांडा थाना क्षेत्र के ग्राम लोहरपुरी में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पति की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। लोहरपुरी निवासी 45 वर्षीय उमाशंकर खेती-किसानी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। आरोप है कि शुक्रवार शाम उनकी पत्नी ममता बाजार से कोल्ड ड्रिंक लेकर आई और पति व दोनों बच्चों को पीने के लिए दी। बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक पीने से इनकार कर दिया और नीचे के कमरे में सोने चले गए।

मृतक के पुत्र की जानकारी

मृतक के 18 वर्षीय बेटे विकास के अनुसार, देर रात करीब 12 बजे छत से आहट सुनकर वह ऊपर पहुंचा तो उसके पिता बिस्तर पर मृत पड़े थे। आरोप है कि मां ने पहले कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिता को बेहोश किया, फिर साड़ी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। शोर बाहर न जाए, इसके लिए उनके मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया गया था। बच्चों के शोर मचाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। वहीं वारदात के बाद ममता नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाद में ग्रामीणों ने ममता को गांव में ही छिपा देखा और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक के पुत्र की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में वर्ष 2024 के दौरान गुजरात में रहने के समय महिला के एक व्यक्ति से प्रेम संबंध होने और उससे कोर्ट मैरिज किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है।