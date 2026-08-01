प्रेम प्रसंग में हुई किशोर की हत्या, पत्नी और उसके कथित प्रेमी गिरफ्तार

प्रेम प्रसंग में हुई किशोर की हत्या, पत्नी और उसके कथित प्रेमी गिरफ्तारप्रेम प्रसंग में हुई किशोर की हत्या, पत्नी और उसके कथित प्रेमी गिरफ्तारप्रेम प्

जरीडीह थाना क्षेत्र के तुपकाडीह स्थित कुम्हारडीह जंगल में 28 जुलाई को 17 वर्षीय युवक बासुदेव कुमार की हत्या कर शव फेंकने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी राखी रवानी और उसके कथित प्रेमी मुन्ना गुप्ता उर्फ दुर्गेश गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले का खुलासा शनिवार को जरीडीह पुलिस निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह, थाना प्रभारी विपिन चंद्र महतो तथा अन्य पुलिस अधिकारियों ने प्रेसवार्ता में किया।

पुलिस जांच पुलिस के अनुसार चिराचास थाना क्षेत्र के गांधाजोड़ निवासी बासुदेव कुमार की शादी जून माह में भवानीपुर साइड निवासी 40 वर्षीय राखी रवानी से हुई थी। शादी के बाद दोनों तुपकाडीह में किराये के मकान में रह रहे थे। जांच में पता चला कि राखी रवानी का पहले से मुन्ना गुप्ता के साथ प्रेम संबंध था।

हत्या की योजना बाद में मुन्ना गुप्ता के अन्यत्र विवाह कर लेने के बावजूद दोनों के बीच संपर्क बना रहा। पुलिस के मुताबिक 26 जुलाई को राखी रवानी और मुन्ना गुप्ता ने साजिश के तहत बासुदेव को बहला-फुसलाकर कार से कुम्हारडीह जंगल ले गए। वहां उसे विषाक्त पदार्थ पिलाने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कार, मोबाइल फोन, फंदे में इस्तेमाल साड़ी का टुकड़ा, मृतक की चप्पल, कीटनाशक की शीशी और शर्ट बरामद किया। पुलिस निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि पुराने प्रेम संबंध के कारण दोनों आरोपितों ने मिलकर हत्या की साजिश रची और घटना को अंजाम दिया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।