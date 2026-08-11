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अपहरण कर हत्या में चाचा व मौसेरे भाई को उम्रकैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में भतीजे मो. आमिर के अपहरण और हत्या के मामले में जज ने आरोपी चाचा जावेद और उसके दोस्त सोनू को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। उनका शव फतेहपुर में मिला था और गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने सजा दी।

अपहरण कर हत्या में चाचा व मौसेरे भाई को उम्रकैद

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कर्नलगंज में भतीजे के अपहरण के बाद हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के एक मामले में अपर जिला जज मुकेश कुमार सिंह ने आरोपी चाचा और उसके दोस्त को उम्रकैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है। दोनों अभियुक्त जमानत पर थे लिहाजा उनके जमानत बंधपत्र निरस्त कर दोनों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेजा गया। कर्नलगंज कछियाना निवासी साबिर अली ने 2 अप्रैल 2006 को कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप चमनगंज स्थित कोल्डड्रिंक एजेंसी में प्रयागराज, भारतगंज, मांडा निवासी मामू के बेटे जावेद को काम पर रखा था। घटना से सात माह पहले एजेंसी में 80 हजार रुपयों की चोरी हुई थी। इसमें जावेद पर शक गहराया था। जिसके बाद उसकी गलत आदतों की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया था। जावेद इसी के चलते खुन्नस रखने लगा था। 12 दिसंबर 2005 को वह अपनी पत्नी के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए मिर्जापुर गए थे। शाम करीब पांच बजे जावेद अपने मौसेरे भाई प्रयागराज बेलीगांव निवासी सोनू व दोस्त रिंकू उर्फ सुनील कुमार गौड़ के साथ 17 वर्षीय बेटे मो. आमिर का अपहरण कर ले गया था। देर रात तक वापस न लौटने पर उन्होंने खोजबीन शुरू की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। जिस पर उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीन अप्रैल 2006 को रामादेवी चौराहे से जावेद और सोनू को गिरफ्तार कर घटना में शामिल पिकअप बरामद की थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने मो. आमिर का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी और शव प्रयागराज हाईवे किनारे खेत में फेंक दिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, हॉकी के टुकड़े, पाना और रिंच बरामद किया था। एडीजीसी संजय कुमार झा ने बताया कि आरोपी रिंकू की फाइल अलग कर दी गई थी। अभियोजन की ओर से इस मामले में 11 गवाह पेश किए गए थे। कोर्ट ने गवाहों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर जावेद और सोनू को दोषी पाते हुए सजा सुनायी।

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फतेहपुर में दफनाया गया था शव

मो. आमिर का शव फतेहपुर के एक खेत किनारे मिला था। पुलिस ने 14 दिसंबर को उसका पंचायतनामा भरा और तय समय तक इंतजार करने के बाद उसे सुपुर्दे खाक कर दिया। करीब साढ़े तीन माह बाद परिजनों को उसकी जानकारी हुई। परिजनों ने कपड़ों से उसकी पहचान की थी।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने ले जाते हुए देखा था

एडीजीसी ने बताया कि एजेंसी संचालक के बेटे का अपरहण कर ले जाते हुए प्रत्यक्षदर्शी मो. मुबीन ने देखा था। उसने जावेद और सोनू का नाम लिया था। कोर्ट में उसकी गवाही सजा दिलाने के लिए अहम रही।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस केस में आरोपियों को क्या सजा दी गई?
आरोपी चाचा और उसके दोस्त को उम्रकैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।
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