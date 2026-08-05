टेंट हाउस संचालक हत्याकांड में नामजद आरोपित धीरज गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पताही के टेंट हाउस संचालक पुतुल कुमार हत्याकांड में फरार चल रहे नामजद आरोपित धीरज कुमार को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को पताही मोहम्मदपुर के धोबी टोला स्थित उसके घर में छापेमारी कर उसे दबोचा गया। थाने पर उससे पूछताछ की जा रही है।थानेदार नवलेश कुमार ने बताया कि पूछताछ की कार्रवाई पूरी होने के बाद आरोपित को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। थानेदार ने बताया कि इससे पहले इस हत्याकांड में आरोपित धीरज के पिता विजय बैठा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपितों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है।

बताया कि बीते 14 मार्च को पताही मोहम्मदपुर के धोबी टोला में टेंट हाउस संचालक पुतुल का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ मिला था। मामले में उसकी पत्नी चंचला देवी ने सदर थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें विजय बैठा, उसकी बेटी पूजा कुमारी, बेटा धीरज कुमार को नामजद किया था। पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति का कुछ लोगों के साथ पैसे को लेकर विवाद चल रहा था। उसने दावा किया था कि आरोपितों ने साजिश के तहत उसके पति की हत्या की है। आरोप लगाया था कि आरोपितों ने उनके पति से डेढ़ लाख रुपये उधार लिया था। जब भी पति पैसे मांगते थे तब सभी आरोपित गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते थे। घटना से पूर्व 13 मार्च की सुबह साढ़े 10 बजे उसके पति के मोबाइल पर किसी व्यक्ति का फोन आया था। इसके बाद वे घर से चले गए थे। वे देर रात तक घर नहीं लौटे थे। कॉल करने पर मोबाइल बंद आया था। अगले दिन सुबह में उनकी मौत की जानकारी मिली।