दोहरे हत्याकांड के दो नामजद आरोपित ने किया आत्मसमर्पण
चकमेहसी के नामापुर दरियापार गांव में 7 जुलाई को शराब धंधेबाज प्रभात तथा उसके सहयोगी सन्नी की हत्या के मामले में दो आरोपियों ने शनिवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस की दबिश के चलते आत्मसमर्पण किया है और जल्द ही उनकी पूछताछ की जाएगी।
चकमेहसी। चकमेहसी थाना क्षेत्र के नामापुर दरियापार गांव में बीते 7 जुलाई की रात हुए शराब धंधेबाज प्रभात व उसके सहयोगी सन्नी हत्या मामले के दो नामजद आरोपी ने शनिवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है।थाना अध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने बताया कि प्रभात हत्याकांड में नामजद आरोपी दरभंगा जिले के विशनपुर थाना क्षेत्र के डगहौल के अखिलेश राय और बरजा ने समस्तीपुर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है।उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही दोनों आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।बताया गया है कि पुलिस की लगातार दबिश के कारण दोनों आरोपियों ने आत्मसमर्पण किया है।बता दे कि बीते 7 जुलाई को नामापुर दरियापार गांव में शराब धंधेबाज प्रभात और उसके सहयोगी सन्नी की शराब धंधे में लेनदेन और आपसी वर्चस्व को लेकर गोली मार कर बदमाशों ने हत्या कर दी थी।घटना
को लेकर प्रभात के पिता नीमा चकहैदर निवासी संजय चौधरी और सन्नी के पिता बेलसंडी निवासी मुकेश साह ने संयुक्त आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।जिसमें 14 नामजद सहित अन्य अज्ञात को आरोपित किया था।पुलिस ने पूर्व में 4 नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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