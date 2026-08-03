Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दोहरे हत्याकांड के दो नामजद आरोपित ने किया आत्मसमर्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
Follow us on Google News
share

चकमेहसी के नामापुर दरियापार गांव में 7 जुलाई को शराब धंधेबाज प्रभात तथा उसके सहयोगी सन्नी की हत्या के मामले में दो आरोपियों ने शनिवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस की दबिश के चलते आत्मसमर्पण किया है और जल्द ही उनकी पूछताछ की जाएगी।

दोहरे हत्याकांड के दो नामजद आरोपित ने किया आत्मसमर्पण

चकमेहसी। चकमेहसी थाना क्षेत्र के नामापुर दरियापार गांव में बीते 7 जुलाई की रात हुए शराब धंधेबाज प्रभात व उसके सहयोगी सन्नी हत्या मामले के दो नामजद आरोपी ने शनिवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है।थाना अध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने बताया कि प्रभात हत्याकांड में नामजद आरोपी दरभंगा जिले के विशनपुर थाना क्षेत्र के डगहौल के अखिलेश राय और बरजा ने समस्तीपुर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है।उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही दोनों आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।बताया गया है कि पुलिस की लगातार दबिश के कारण दोनों आरोपियों ने आत्मसमर्पण किया है।बता दे कि बीते 7 जुलाई को नामापुर दरियापार गांव में शराब धंधेबाज प्रभात और उसके सहयोगी सन्नी की शराब धंधे में लेनदेन और आपसी वर्चस्व को लेकर गोली मार कर बदमाशों ने हत्या कर दी थी।घटना

को लेकर प्रभात के पिता नीमा चकहैदर निवासी संजय चौधरी और सन्नी के पिता बेलसंडी निवासी मुकेश साह ने संयुक्त आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।जिसमें 14 नामजद सहित अन्य अज्ञात को आरोपित किया था।पुलिस ने पूर्व में 4 नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Samastipur Latest News Crime News Samastipur News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।