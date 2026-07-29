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पत्नी की विदाई से इनकार ससुर की हत्या की वजह, दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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समस्तीपुर के रूपौली बनघाड़ा गांव में 27 जुलाई को बुजुर्ग विजय दास की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों, उनके दामाद जितेंद्र और ममेरे भाई अमन को गिरफ्तार किया है। दोनों ने गला रेतकर हत्या करने की साजिश को स्वीकार किया। घरेलू विवाद और जमीन को लेकर रंजिश मुख्य कारण बताए गए हैं।

पत्नी की विदाई से इनकार ससुर की हत्या की वजह, दो गिरफ्तार

समस्तीपुर। मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के रूपौली बनघाड़ा गांव में विगत 27 जुलाई की रात बुजुर्ग विजय दास की गला रेतकर की गई हत्या मामले का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक के दामाद और उसके ममेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त धारदार चाकू भी बरामद कर लिया गया है, जिसे जांच के लिए एफएसएल को भेजा गया है। आरोपियों की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के चांदचौर गांव निवासी जीवछ दास के पुत्र जितेंद्र कुमार उर्फ जितेंद्र दास तथा मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के बनघाड़ा टोल रूपौली निवासी अमन कुमार के रूप में हुई है।

दोनों आपस में ममेरे भाई हैं। बुधवार को सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सदर एसडीपीओ-1 सह एएसपी संजय कुमार पांडेय ने बताया कि जांच के दौरान तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने हत्या की साजिश और वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली। एएसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी जितेंद्र दास अपनी पत्नी भारती कुमारी के साथ अक्सर मारपीट करता था। वह नशे का आदी था। घरेलू विवाद से परेशान होकर मृतक विजय दास अपनी पुत्री को कुछ दिन पहले मायके ले आए थे और उसे दोबारा ससुराल भेजने से इनकार कर रहे थे। इस वजह से जितेंद्र अपने ससुर से बेहद नाराज था। उसने ससुर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और अपने ममेरे भाई अमन कुमार को इसमें शामिल कर लिया। अमन का भी विजय दास के साथ जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था, इस कारण वह हत्या की साजिश में शामिल हो गया। पुलिस के अनुसार, दोनों ने पहले से पूरी योजना बनाई। अमन ने हत्या के लिए धारदार चाकू की व्यवस्था की। 27 जुलाई की रात जब विजय दास घर के बाहर सो रहे थे और परिवार के अन्य सदस्य घर के अंदर थे, तभी दोनों आरोपी वहां पहुंचे और सोए अवस्था में उनका गला रेत दिया। गंभीर रूप से घायल विजय दास को सुबह अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद एसपी अरविंद प्रताप सिंह के निर्देश पर सदर एसडीपीओ-1 संजय कुमार पांडेय के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। टीम ने वैज्ञानिक, तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर जांच करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ-1 ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। हत्या के पीछे मुख्य रूप से पत्नी की विदाई को लेकर चला आ रहा पारिवारिक विवाद और जमीन संबंधी रंजिश कारण बनी। एसआईटी टीम में मुफस्सिल अंचल निरीक्षक संदीप कुमार, मुसरीघरारी थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह, पुलिस पदाधिकारी रंगलाल साह, पु.अ.नि. अभिषेक कुमार, सअ.नि. अभिमन्यु द्विवेदी तथा शस्त्र बल के जवान शामिल रहे।

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