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पति समेत ससुराल वालों पर हत्या का केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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घूरपुर के सेमरा कलबना गांव के कब्रिस्तान में सोमवार को एक शव मिला। मृतक अभिषेक पटेल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। परिवार ने अंतिम संस्कार से पहले रिपोर्ट मांगी और पुलिस ने पत्नी तथा ससुरालियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। परिवार वर्षों से पारिवारिक कोर्ट में मुकदमे का सामना कर रहा था।

पति समेत ससुराल वालों पर हत्या का केस
पति समेत ससुराल वालों पर हत्या का केस

घूरपुर, हिन्दुस्तान संवाद। इलाके के सेमरा कलबना गांव के कब्रिस्तान में सोमवार की सुबह कब्रिस्तान में मिले शव मामले में मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो परिजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाने और मुकदमा दर्ज करने पर अड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गहरी चोट आने के बाद पुलिस ने मृतक अभिषेक की पत्नी समेत अन्य ससुरालियों के खिलाफ हत्या की धारा में केस दर्ज कर लिया।घूरपुर थाना क्षेत्र के चिल्ली गांव निवासी अभिषेक पटेल पुत्र हरिश्चंद्र पटेल का शव सोमवार को घूरपुर करमा रोड स्थित मजार के पास स्थित कब्रिस्तान में पड़ा मिला था। शव मिलने की जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे परिजनों हत्या की आशंका जाहिर की थी।

लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद ही रिपोर्ट लिखने की बात कही थी। मंगलवार की दोपहर पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। शव घर पहुंचने की सूचना पर घूरपुर एसओ अतुल कुमार मिश्र भी पहुंचे और परिजनों को शव का अंतिम संस्कार करने की बात करने लगे। इस पर परिजन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने तक अंतिम संस्कार करने से मना कर दिये। किसी तरह परिजन माने और शव को लेकर बीकर यमुना घाट पहुंचे जहां शव को रख पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मुकदमा दर्ज करने की जिद पर अड़ गए। इधर पांच बजे के बाद जब पोस्टमार्टम थाने पहुंचा तो रिपोर्ट में सिर में गहरी चोट लगने के कारण मौत होने की बात स्पष्ट हुई तो पत्नी रिंकी पटेल, ससुर राजेंद्र पटेल समेत कई ससुरालियों के खिलाफ हत्या की धारा में केस दर्ज कर लिया है। परिजनों के अनुसार अभिषेक पटेल और उसकी पत्नी के बीच कई वर्षों से पारिवारिक न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। उक्त मुकदमे को लेकर आए दिन अभिषेक को जान से मारने की धमकी मिला करती थी। मामले में एसीपी कौंधियारा अब्दुस खान ने बताया कि परिजनों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर ससुरालियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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