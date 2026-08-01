अलौली में युवक की गोली मारकर हत्या मामले में नौ नामजद, प्राथमिकी दर्ज

खगड़िया। नगर संवाददाता लिे के अलौली थाना क्षेत्र के ज्वालापुर गांव में युवक संजय पटेल उर्फ जंगली पटेल की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने नौ नामजद समेत अन्य अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मृतक के पिता पवन पटेल द्वारा अलौली थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार गत 31 जुलाई की सुबह करीब 8 बजे उनका पुत्र संजय पटेल अपने साथी विक्रम कुमार के साथ घर से निकला था। इसी दौरान दक्षिणी पुल के समीप पहले से मौजूद कुछ लोगों ने संजय पटेल की ओर इशारा करते हुए उसकी पहचान की। आरोप लगाया कि सभी आरोपितों ने अपने-अपने हाथों में लिए पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

जिससे संजय पटेल उर्फ जंगली की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आवेदन में वरुण पटेल, पशुपति कुमार समेत कुल नौ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि हत्या पूर्व की रंजिश और एक आपराधिक मामले में गवाही देने को लेकर की गई। आवेदन के आधार पर अलौली थाना में कांड संख्या 328/2026 दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1), 351(2), 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने कहा कि मामले की सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है तथा साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।