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जमीन विवाद में 70 वर्षीय वृद्ध की हत्या मामले में दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र के सोनवा गांव में 70 वर्षीय रामकी महतो की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों कुंदन यादव और पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। यह हत्या जमीन विवाद के चलते हुई बताई जा रही है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।

जमीन विवाद में 70 वर्षीय वृद्ध की हत्या मामले में दो गिरफ्तार

देवघर, प्रतिनिधि। रिखिया थाना क्षेत्र के सोनवा गांव की झाड़ी में 70 वर्षीय रामकी महतो की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में रिखिया थाना क्षेत्र के बिहरोजी गांव निवासी करीब 22 वर्षीय कुंदन यादव और वर्तमान में बिहरोजी निवासी करीब 27 वर्षीय पप्पू यादव शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार आठ अगस्त को सोनवा गांव की झाड़ी में एक व्यक्ति की हत्या कर शव फेके जाने की सूचना पुलिस को मिली थी।

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मामले की स्थिति

सवाल और जवाब

रामकी महतो की हत्या किस कारण से हुई थी?
रामकी महतो की हत्या जमीन विवाद के चलते हुई बताई जा रही है।
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