दहेज के लिए पत्नी की हत्या में पति गिरफ्तार
गडहिया बाजार के विकास सहनी को अपनी पत्नी मीना देवी की दहेज के लिए हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मीना के परिवार ने विकास और उसके परिवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मीना ने पति के अत्याचारों की सूचना दी थी, जिसके बाद उसे मार दिया गया और शव को छिपा दिया गया।
तेतरिया,निसं। गडहिया बाजार के हरिनारायण पुर निवासी विकास सहनी को अपनी पत्नी को दहेज में चार चक्का गाड़ी नहीं मिलने पर 28 जून को हत्या कर शव को गायब कर देने के मामले में गुरुवार को थानाध्यक्ष आदित्य कुमार, अपर थानाध्यक्ष श्याम बिहारी सिंह ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। मृतका मीना देवी की मां पीपरा थाना क्षेत्र के तजवा कोडिगावां गांव निवासी कलावती देवी ने गडहिया बाजार थाना में मृतका के पति विकास सहनी, ससुर, सास, देवर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करायी थी। आवेदन में कहा है कि उनकी पुत्री की शादी 5 जून 2025 को विकास कुमार सहनी से हुई थी।
शादी के कुछ माह बाद दहेज में चार चक्का गाड़ी को लेकर प्रताड़ित करने, मारपीट करता था। 28 जुलाई को मीना कुमारी ने अपनी भाभी को फोन कर कहा था कि घर बुला ले नहीं तो हमको ससुराल वाले मार देंगे। उसी रात को उसके पति,सास, ससुर,देवर ने मिलकर हत्या कर शव को गायब कर दिया है। जब सूचना मिली तो अपनी पुत्री के ससुराल आया तो उसको नहीं देखा। सभी घर छोड़कर फरार थे।अपर थानाध्यक्ष श्याम बिहारी सिंह ने बताया कि पुलिस शव को बरामद करने में लगी हुई है।
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