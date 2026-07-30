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सुमित अग्रवाल हत्याकांड : पत्नी ने सात नामजद समेत अन्य के खिलाफ दर्ज कराया हत्या का मामला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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पूर्व में भी जान से मारने की धमकी देने का भी लगाया आरोप झारखंड, रामगढ़, क्राइम झारखंड, रामगढ़, क्राइम झारखंड, रामगढ़, क्राइम झारखंड, रामगढ़, क्राइम

सुमित अग्रवाल हत्याकांड : पत्नी ने सात नामजद समेत अन्य के खिलाफ दर्ज कराया हत्या का मामला

रामगढ़, एक प्रतिनिधि। न्यू कॉलोनी बगीचा में सुमित अग्रवाल की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी मनीषा अग्रवाल के आवेदन पर रामगढ़ थाने में सात नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है और नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वहीं पूछताछ के लिए घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र से नशे के आदी कई युवकों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मनीषा अग्रवाल ने अपने आवेदन में बताया है कि उसकी शादी वर्ष 2022 में सुमित अग्रवाल से हुई थी। मंगलवार की शाम करीब पांच बजे सुमित के मोबाइल पर पुरुषोत्तम सिंह का फोन आया था। फोन पर बातचीत के बाद सुमित अपनी लाल रंग की बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल से घर से निकल गए। शाम करीब सात बजे परिजनों ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन मोबाइल फोन बंद मिला। इसके बाद परिवार के लोगों ने पूरी रात उसकी तलाश की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। बुधवार सुबह करीब साढ़े सात बजे सूचना मिली कि न्यू कॉलोनी बगीचा से दामोदर नदी जाने वाली पीसीसी सड़क पर एक युवक का शव पड़ा है। मौके पर पहुंचने पर परिजनों ने उसकी पहचान सुमित अग्रवाल के रूप में की। शव के गर्दन, पेट के बगल और शरीर के अन्य हिस्सों पर धारदार हथियार से किए गए कई गहरे जख्म मिले। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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सात लोगों पर हत्या का आरोप

एफआईआर में मनीषा अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य माध्यमों से मिली जानकारी के आधार पर पुरुषोत्तम सिंह, अभिषेक साह, सुमित सोनी, कैलाश मोदी, जाहिद अंसारी, गोविंद राय और विकी पासवान ने अन्य अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उनके पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। उन्होंने सभी आरोपितों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

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पहले भी दी थी जान से मारने की धमकी : पत्नी

मनीषा अग्रवाल ने अपने आवेदन में यह भी आरोप लगाया है कि नामजद आरोपितों ने पूर्व में भी सुमित अग्रवाल को जान से मारने की धमकी दी थी। पहले से चली आ रही रंजिश के कारण योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस इस आरोप की भी जांच कर रही है और मृतक तथा आरोपितों के बीच संबंधों और पुराने विवादों की जानकारी जुटा रही है।

कई बिंदुओं पर जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद डीएसपी मुख्यालय अकरम रजा, रामगढ़ थाना पुलिस, रांची से एफएसएल की टीम तथा हजारीबाग से सीआईडी डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंची थी। टीम ने घटनास्थल से रक्त के नमूने और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं घटना की कड़ियां जोड़ने के लिए न्यू कॉलोनी बगीचा और आसपास के इलाके से नशे के आदी कई युवकों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। उनसे घटना की रात की गतिविधियों और संदिग्ध लोगों के संबंध में जानकारी ली जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

डीएसपी बोले जल्द होगा खुलासा

डीएसपी मुख्यालय अकरम रजा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। वैज्ञानिक साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। नामजद अभियुक्तों की तलाश जारी है और मामले के शीघ्र खुलासे का प्रयास किया जा रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस हत्या के मामले में एफआईआर किसकी पत्नी ने दर्ज कराई है?
इस हत्या के मामले में एफआईआर मनीषा अग्रवाल ने दर्ज कराई है।
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