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ग्राम समाज की जमीन पर बना घर टूटेगा: अरविंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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कांट में युवक की हत्या के मामले में ददरौल विधायक अरविंद सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने कहा कि हत्यारोपी किसी भी हालात में नहीं बचेंगे और उन्हें सजा दिलाई जाएगी। विधायक ने आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने और पीड़ित परिवार को मुआवजे का आश्वासन भी दिया।

ग्राम समाज की जमीन पर बना घर टूटेगा: अरविंद

कांट में युवक की हत्या के मामले में ददरौल विधायक अरविंद सिंह ने प्रेस कांफेंस कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कराने की बात कही है। अरविंद ने बताया कि हत्यारोपी किसी भी हालात में बच नहीं पाएंगे। हत्या में शामिल लोगों के साथ उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को देने के बाद मुख्यमंत्री को दी जाएगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि आरोपियों पर गंभीर धाराओं के साथ समाज की जमीन में बना मकान पर बुलडोजर चलाया जाएगा। लोगों की नाराजगी के बाद ददरौल विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि सजा ऐसी मिलेगी कि अपराध करने वाला भी सौ बार सोचेगा।

परिवार की मांग पर एक व्यक्ति को कांट में ही संविदा पर नौकरी दी जाएगी, इसके साथ मुख्यमंत्री से बात करके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। ददरौल विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि जिले की सबसे बड़ी घटना होने के बाद भी कोई भी विपक्ष का नेता मौके पर पहुंचना जायज नहीं समझा। यह बड़ी शर्म की बात है।

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