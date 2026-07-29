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चांदनी देवी की मौत मामले में 11 नामजद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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बरियारपुर के रघुनाथ गांव में चांदनी देवी की हत्या को लेकर उनकी मां मीना देवी ने पति और 11 अन्य लोगों को नामजद किया है। चांदनी देवी का शव तीन दिन बाद भी नहीं मिल पाया है। घटना के मुख्य आरोपी पति और देवर फरार हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

चांदनी देवी की मौत मामले में 11 नामजद

बरियारपुर, निज संवाददाता। बरियारपुर थानाक्षेत्र के रघुनाथ गांव की चांदनी देवी की मौत मामले में मृतका की मां मीना देवी ने पति निक्की कुमार मंडल सहित 11 लोगों को नामजद किया है। अन्य नामजदों में चांदनी देवी का देवर छोटू कुमार, चन्दन कुमार, ज्योति देवी, छोटू की पत्नी, राम मनोहर मंडल, दिलीप मंडल, राम मनोज मंडल, लक्ष्मी कुमार, विकास कुमार तथा राहुल कुमार हैं। इधर घटना के 72 घंटे बाद भी चांदनी देवी का शव पुलिस बरामद नहीं कर पायी है। शव बरामदगी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वही इस मामले के मुख्य आरोपी चांदनी देवी का पति और देवर अब तक फरार है।

ये भी पढ़ें:पत्नी की हत्या कर शव गायब करने का आरोप, पति समेत परिजन फरार

गौरतलब है कि 26 जुलाई की रात्रि में रघुनाथ पुर गांव निवासी निक्की मंडल सहित इनके परिजनों ने चांदनी देवी की पीट- पीटकर रेलवे लाइन पर ले गया। उसके बाद शव को गायब कर दिया। मृतक महिला की मां का रो- रोकर बुरा हाल है। बरियारपुर थानाध्यक्ष अमरेश कुमार ने बताया कि कांड के नामजदों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। शव की बरामदगी के लिए लगातार प्रयास जारी है।---------------

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