चांदनी देवी की मौत मामले में 11 नामजद
बरियारपुर के रघुनाथ गांव में चांदनी देवी की हत्या को लेकर उनकी मां मीना देवी ने पति और 11 अन्य लोगों को नामजद किया है। चांदनी देवी का शव तीन दिन बाद भी नहीं मिल पाया है। घटना के मुख्य आरोपी पति और देवर फरार हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।
बरियारपुर, निज संवाददाता। बरियारपुर थानाक्षेत्र के रघुनाथ गांव की चांदनी देवी की मौत मामले में मृतका की मां मीना देवी ने पति निक्की कुमार मंडल सहित 11 लोगों को नामजद किया है। अन्य नामजदों में चांदनी देवी का देवर छोटू कुमार, चन्दन कुमार, ज्योति देवी, छोटू की पत्नी, राम मनोहर मंडल, दिलीप मंडल, राम मनोज मंडल, लक्ष्मी कुमार, विकास कुमार तथा राहुल कुमार हैं। इधर घटना के 72 घंटे बाद भी चांदनी देवी का शव पुलिस बरामद नहीं कर पायी है। शव बरामदगी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वही इस मामले के मुख्य आरोपी चांदनी देवी का पति और देवर अब तक फरार है।
गौरतलब है कि 26 जुलाई की रात्रि में रघुनाथ पुर गांव निवासी निक्की मंडल सहित इनके परिजनों ने चांदनी देवी की पीट- पीटकर रेलवे लाइन पर ले गया। उसके बाद शव को गायब कर दिया। मृतक महिला की मां का रो- रोकर बुरा हाल है। बरियारपुर थानाध्यक्ष अमरेश कुमार ने बताया कि कांड के नामजदों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। शव की बरामदगी के लिए लगातार प्रयास जारी है।---------------
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें