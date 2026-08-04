दूसरे पति ने मारपीट कर जख्मी किया, रिम्स में मौत
रांची, प्रमुख संवाददाता। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के पहाड़ी मंदिर के पास रहने वाली कमला देवी की इलाज के दौरान रिम्स में मौत हो गई। उसके पहले पति की शिकायत पर दूसरे पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। कमला के कहने पर पता चला कि उसके साथ मारपीट हुई थी।
रांची, प्रमुख संवाददाता। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के पहाड़ी मंदिर के पास दूसरे पति के साथ रहने वाली कमला देवी नाम की महिला की इलाज के क्रम में रिम्स में मौत हो गई। मामले में कमला के पहले पति और पलामू जिला के पांडु थाना क्षेत्र के खुरा सिंगपुर में रहने वाले विन्धाचल सिंह की लिखित शिकायत पर दूसरे पति के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया है।
कमला के गायब होने की जानकारी
सूचक की ओर से बताया गया कि छह माह पहले पत्नी कमला देवी आवास से बिना बताए निकल गई थी। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। घर से गायब होने के बाद परिजनों ने उनकी काफी खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चला। इसी बीच वह रांची चली आई और पहाड़ी मंदिर के पास एक व्यक्ति के साथ रह रही थी। इसी समय वह जख्मी हो गई।
इलाज के दौरान मौत
उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसने पुलिस को बताया था कि उसकी दूसरे पति ने जमकर पिटाई की है। इससे उसके पेट व शरीर के अंदरूनी हिस्से में चोट लगी है। महिला कमला को बाद में रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के क्रम में मौत हो गई। इधर, केस दर्ज किए जाने के बाद पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में जुट गई है, जिसने कमला की पिटाई की थी।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें