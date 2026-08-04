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दूसरे पति ने मारपीट कर जख्मी किया, रिम्स में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची, प्रमुख संवाददाता। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के पहाड़ी मंदिर के पास रहने वाली कमला देवी की इलाज के दौरान रिम्स में मौत हो गई। उसके पहले पति की शिकायत पर दूसरे पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। कमला के कहने पर पता चला कि उसके साथ मारपीट हुई थी।

दूसरे पति ने मारपीट कर जख्मी किया, रिम्स में मौत

रांची, प्रमुख संवाददाता। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के पहाड़ी मंदिर के पास दूसरे पति के साथ रहने वाली कमला देवी नाम की महिला की इलाज के क्रम में रिम्स में मौत हो गई। मामले में कमला के पहले पति और पलामू जिला के पांडु थाना क्षेत्र के खुरा सिंगपुर में रहने वाले विन्धाचल सिंह की लिखित शिकायत पर दूसरे पति के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

कमला के गायब होने की जानकारी

सूचक की ओर से बताया गया कि छह माह पहले पत्नी कमला देवी आवास से बिना बताए निकल गई थी। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। घर से गायब होने के बाद परिजनों ने उनकी काफी खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चला। इसी बीच वह रांची चली आई और पहाड़ी मंदिर के पास एक व्यक्ति के साथ रह रही थी। इसी समय वह जख्मी हो गई।

इलाज के दौरान मौत

उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसने पुलिस को बताया था कि उसकी दूसरे पति ने जमकर पिटाई की है। इससे उसके पेट व शरीर के अंदरूनी हिस्से में चोट लगी है। महिला कमला को बाद में रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के क्रम में मौत हो गई। इधर, केस दर्ज किए जाने के बाद पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में जुट गई है, जिसने कमला की पिटाई की थी।

सामान्य प्रश्न

कमला देवी की मौत कैसे हुई?
कमला देवी की इलाज के दौरान रिम्स में मौत हुई।
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