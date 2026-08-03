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होटल संचालक समेत दो पर हत्या का केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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देईसांड़ में रविवार को यूपी 51 दाना-पानी रेस्टोरेंट के बेसमेंट में नग्न अवस्था में रामरूप का शव मिला। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर रेस्टोरेंट संचालक धीरज चौधरी और मुलायम यादव के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। मृतक के भाई ने मारे-जाने का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की पुष्टि हुई है।

होटल संचालक समेत दो पर हत्या का केस
होटल संचालक समेत दो पर हत्या का केस

देईसांड़, हिन्दुस्तान संवाद। लालगंज थानाक्षेत्र के देईसांड़ कस्बे स्थित यूपी 51 दाना-पानी रेस्टोरेंट के बेसमेंट में रविवार को नग्न अवस्था में मिले अधेड़ के शव के मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक के भाई प्रदीप कुमार की तहरीर पर पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक देईसांड़ निवासी धीरज चौधरी और संतकबीरनगर के इटौवा गांव निवासी मुलायम यादव के खिलाफ हत्या की धारा में केस दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक एक आरोपी हिरासत में है। संतकबीरनगर के महुली थानाक्षेत्र के भोगीपुर गांव निवासी रामरूप उर्फ झकड़ी (45) पुत्र गंगाराम देईसांड़ बाजार स्थित रेस्टोरेंट में रहकर काम करता था।

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रविवार दोपहर रेस्टोरेंट के बेसमेंट में उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में नग्न अवस्था में फर्श पर पड़ा मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया था। बाद में शव की पहचान रामरूप उर्फ झकड़ी के रूप में हुई। मृतक के भाई प्रदीप कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि शनिवार रात करीब 11 बजे रेस्टोरेंट संचालक धीरज चौधरी और उसके साथी मुलायम यादव ने रामरूप के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि दोनों आरोपी पहले भी रामरूप के साथ कई बार मारपीट कर चुके थे और उसके घर पहुंचकर धमकी भी दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएचओ विनय कुमार पाठक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई है। अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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