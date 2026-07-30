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दो किशोरों की मौत मामले में हत्या की प्राथमिकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर, प्रतिनिधिकुंडा थाना क्षेत्र के तपोवन मार्ग में पानी से भरे गड्ढे से दो किशोरों के शव बरामदगी मामले में मृतकों के पिता के आवेदन पर अज्ञात के ख

दो किशोरों की मौत मामले में हत्या की प्राथमिकी

देवघर, प्रतिनिधि कुंडा थाना क्षेत्र के तपोवन मार्ग में पानी से भरे गड्ढे से दो किशोरों के शव बरामदगी मामले में मृतकों के पिता के आवेदन पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। मृतक कृष्ण मुरारी और अरविंद कुमार दास दोनों के पिता द्वारा थाना में दिए आवेदन के आधार पर दर्ज प्राथमिकी की जांच शुरु कर दी गयी है। प्राथमिकी में जिक्र है कि 15 वर्षीय कृष्ण मुरारी अपने साथ वीवो कंपनी का मोबाइल फोन लेकर घर से निकला था, जबकि अरविंद कुमार दास साइकिल से गया था। दोनों के शव पानी भरे गड्ढे से देर रात बरामद किया गया था, लेकिन घटनास्थल से न मोबाइल मिली और ना ही साइकिल।

यह भी जिक्र है कि यदि दोनों किशोरों की पानी में डूबने से मौत हुई होती, तो उनके मोबाइल और साइकिल भी आसपास मिलने थे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हत्या कर शव फेके जाने की आशंका जताते हुए अज्ञात पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी है। एफआईआर के बाद पुलिस गायब मोबाइल फोन के अंतिम लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में जुट गई है। इसके अलावा घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों किशोरों की आखिरी बार किन लोगों से मुलाकात हुई थी और घटना के समय वहां कौन-कौन मौजूद था।

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