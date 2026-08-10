हत्यारोपी ससुर की जमानत अर्जी खारिज
बागपत में ट्योढ़ी गांव के ईंट भट्ठे पर इशरत की पीटकर हत्या के मामले में उसके ससुर की जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। चार आरोपी जेल में हैं। इशरत की हत्या 22 मई को हुई थी, जब उसके पति और ससुराल वालों ने उस पर हमला किया और शव को गांव ले गए।
बागपत। ट्योढ़ी गांव जंगल में स्थित ईंट भट्ठे पर शामली जिले के खेड़ा कुरतान निवासी इशरत की पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपी ससुर की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस मामले में चार आरोपियों को जेल भेजा गया था। इस्तकार ने गत 24 मई को बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बहन इशरत निवासी खेड़ा कुरतान जिला शामली अपने ससुराल वालों के साथ ट्योढ़ी में ईंट भट्ठे पर काम करती थी। 22 मई की रात को उसके पति आस मोहम्मद, ससुर इशाक, सास इस्लामन व दीन मोहम्मद ने उसकी फावड़ा व ईंटों से वार करके हत्या कर दी।
वहां से शव को खेड़ा कुरतान गांव में लेकर चले गए। उसे 23 मई को इसकी सूचना मिली, तो वह खेड़ा कुरतान पहुंचा, जहां उसकी बहन का शव पड़ा था। वहां कांधला पुलिस आई और शव का पोस्टमार्टम कराया, तो उसमें पीटकर हत्या करने की बात सामने आई। इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद बड़ौत पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि ससुर इशाक ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार के न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया गया।
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