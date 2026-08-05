हिस्ट्रीशीटर की मौत पर हंगामा, रंजिश में कत्ल का आरोप

फर्रुखाबाद, संवाददाता। कादरीगेट थाना क्षेत्र के मसेनी गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर सोनू शर्मा उर्फ बिलैया (40) की मंगलवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। रविवार देर रात वह हाईवे किनारे चौराहे के पास गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला था। परिजनों ने रंजिश में कत्ल करने का आरोप लगाया है। पुलिस पर लापरवाही और मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए। लोहिया अस्पताल में काफी देर तक हंगामा होता रहा। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया और हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। क्षेत्राधिकारी नगर अभय वर्मा के निष्पक्ष जांच और कार्रवाई के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। मसेनी गांव निवासी सोनू शर्मा को राहगीरों की सूचना पर उसके भाई ने गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज की सलाह दी। परिजन उसे एक निजी अस्पताल ले गए, जहां दो दिन तक उसका उपचार चलता रहा। हालांकि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। मंगलवार सुबह हालत अधिक बिगड़ने पर परिजन उसे दोबारा लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग उठाई। भाई जितेंद्र और अन्य परिजनों का कहना है कि सोनू की मौत किसी सड़क दुर्घटना में नहीं हुई, बल्कि उसे पुरानी रंजिश के चलते जानबूझकर मारपीट कर अधमरा किया गया और हाईवे किनारे फेंक दिया गया। परिजनों का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों से लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। उनका कहना है कि पुलिस पूरे मामले को सड़क दुर्घटना बताकर आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। परिजनों ने पुलिस को लिखित तहरीर भी सौंपी। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि गांव के कुछ लोगों से लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि संबंधित दरोगा पर भी विपक्षियों का पक्ष लेने और लगातार दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं। घर वालों का कहना हैं कि दरोगा ने दो लाख रुपये भी मांगे थे धमकी दी थी कि रुपये नहीं दिए तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे। परिजनों ने निष्पक्ष जांच कर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.