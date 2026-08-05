हिस्ट्रीशीटर की मौत पर हंगामा, रंजिश में कत्ल का आरोप
। कादरीगेट थाना क्षेत्र के मसेनी गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर सोनू शर्मा उर्फ बिलैया (40) की मंगलवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। रविवार देर रात वह हाईव
फर्रुखाबाद, संवाददाता। कादरीगेट थाना क्षेत्र के मसेनी गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर सोनू शर्मा उर्फ बिलैया (40) की मंगलवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। रविवार देर रात वह हाईवे किनारे चौराहे के पास गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला था। परिजनों ने रंजिश में कत्ल करने का आरोप लगाया है। पुलिस पर लापरवाही और मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए। लोहिया अस्पताल में काफी देर तक हंगामा होता रहा। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया और हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। क्षेत्राधिकारी नगर अभय वर्मा के निष्पक्ष जांच और कार्रवाई के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। मसेनी गांव निवासी सोनू शर्मा को राहगीरों की सूचना पर उसके भाई ने गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज की सलाह दी। परिजन उसे एक निजी अस्पताल ले गए, जहां दो दिन तक उसका उपचार चलता रहा। हालांकि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। मंगलवार सुबह हालत अधिक बिगड़ने पर परिजन उसे दोबारा लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग उठाई। भाई जितेंद्र और अन्य परिजनों का कहना है कि सोनू की मौत किसी सड़क दुर्घटना में नहीं हुई, बल्कि उसे पुरानी रंजिश के चलते जानबूझकर मारपीट कर अधमरा किया गया और हाईवे किनारे फेंक दिया गया। परिजनों का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों से लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। उनका कहना है कि पुलिस पूरे मामले को सड़क दुर्घटना बताकर आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। परिजनों ने पुलिस को लिखित तहरीर भी सौंपी। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि गांव के कुछ लोगों से लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि संबंधित दरोगा पर भी विपक्षियों का पक्ष लेने और लगातार दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं। घर वालों का कहना हैं कि दरोगा ने दो लाख रुपये भी मांगे थे धमकी दी थी कि रुपये नहीं दिए तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे। परिजनों ने निष्पक्ष जांच कर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.
खंगाली जा रही फुटेज
कादरीगेट थाना प्रभारी कपिल कुमार ने बताया कि मृतक सोनू शर्मा थाने का हिस्ट्रीशीटर था तथा उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में हत्या या अन्य कोई तथ्य सामने आते हैं तो उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी घटना के संबंध में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सोनू घायल कैसे हुआ। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.
पुलिस के रवैये पर अस्पताल में परिजन शव उठाने को तैयार नहीं हुए
लोहिया अस्पताल में परिजन शव उठाने को तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि जब तक हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। काफी देर तक अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सूचना मिलने पर कादरीगेट थाना पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। बाद में क्षेत्राधिकारी नगर अभय वर्मा अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बातचीत कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित सभी साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद परिजन शांत हुए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने पर सहमत हो गए.
हादसा नहीं सुनियोजित हत्या
गांव में सोनू की मौत को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। एक पक्ष इसे सड़क दुर्घटना मान रहा है, जबकि परिजन लगातार इसे सुनियोजित हत्या बता रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले का सच पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। वहीं, मृतक के परिवार ने साफ कहा है कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो वे उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाएंगे। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई किए जाने की बात कहीं है.
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