पति की हत्या का आरोप, 10 को किया नामजद
गणेशपुर निवासी उषा देवी ने संपत्ति के लालच में पति श्यामदेव प्रसाद की हत्या का केस दर्ज कराया है। उषा ने 10 लोगों के खिलाफ हत्या, आपराधिक षडयंत्र और साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि ममता गौतम और उसके परिवार ने मिलकर श्यामदेव की गला दबाकर हत्या की और साक्ष्य नष्ट कर दिए।
शिवपुर (वाराणसी)। गणेशपुर निवासी उषा देवी ने संपत्ति की लालच में पति की हत्या का आरोप लगाते हुए दस लोगों के खिलाफ सोमवार को केस दर्ज कराया है। शिवपुर थाने में कोर्ट के आदेश पर दर्ज केस में हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य मिटाने के आरोप लगाया गया है। उषा देवी की तहरीर के अनुसार वर्ष 1981 में विवाह के बाद पति श्यामदेव प्रसाद ममता गौतम नामक महिला के साथ रह रहे थे। श्यामदेव ने जो भी संपत्ति खरीदी, उसे ममता ने धोखाधड़ी और जालसाजी कर अपने और अपने भाइयों के नाम करा लिया। जब श्यामदेव ने इसका विरोध किया, तो उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाने लगीं।तहरीर
में आरोप लगाया गया है कि 18 अप्रैल को ममता गौतम, उसके बेटों अंकुर सिंह, अमृता सिंह, अंकिता, भाइयों सोनू गौतम, मोनू गौतम, माता मन्नी देवी, चाचा कैलाश गौतम, चाची शकुंतला देवी तथा जीजा ने मिलकर श्यामदेव की गला दबाकर हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के लिए आनन-फानन में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पीड़िता को 20 अप्रैल को घटना की जानकारी मिली तो वह आरोपियों के हर्ष विक्रम विहार कॉलोनी (चांदमारी) स्थित आवास पहुंची। वहां उसके साथ मारपीट, गाली-गलौज की गई। जान से मारने की धमकी भी आरोपियों ने दी।
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