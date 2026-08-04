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गर्भवतीकी मौत पर हत्या का आरोप, भाई ने दी तहरीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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गांव हैमदपुर में एक गर्भवती महिला की मृत्यु पर मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के भाई ने पति और अन्य दो लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। महिला करीब 8.5 महीने की गर्भवती थी, और आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे मृतक बनाया। पुलिस जांच कर रही है।

गर्भवतीकी मौत पर हत्या का आरोप, भाई ने दी तहरीर

रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव हैमदपुर में गर्भवती महिला की मौत के मामले में मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के भाई ने पति समेत तीन लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव भवावला के मझरा कोठरा निवासी सुरेश कुमार ने मंगलवार को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बहन पूनम की शादी करीब पांच वर्ष पहले रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव हैमदपुर निवासी उमेश पुत्र औतारी सिंह के साथ हुई थी। आरोप है कि पिता की मृत्यु के बाद बहन के नाम आई जमीन को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों की नजर जमीन पर थी।

जमीन अपने नाम कराने के बाद भी बहन को दहेज और अन्य बातों को लेकर लगातार परेशान किया जाता रहा। इतना ही नहीं, उसे मायके आने से भी रोका जाता था। उसने आरोप लगाया कि सोमवार की ससुराल पक्ष के लोगों ने पूनम की हत्या कर दी। मृतका करीब साढ़े आठ माह की गर्भवती थी। घटना के बाद मायके पक्ष ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार चौधरी ने बताया कि मामला डिलीवरी के दौरान महिला की मौत से संबंधित बताया जा रहा है। फिर भी पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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