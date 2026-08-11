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पहली पत्नी ने रुकवाया पति का अंतिम संस्कार, दूसरी पत्नी पर हत्या का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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बिजनौर के किरतपुर गांव में एक व्यक्ति की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार रुकवा दिया गया। मृतक की पहली पत्नी ने दूसरी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया। दोनों पत्नियों के बीच वार्ता चल रही है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही सही कारण का पता चलेगा।

पहली पत्नी ने रुकवाया पति का अंतिम संस्कार, दूसरी पत्नी पर हत्या का आरोप

बिजनौर। किरतपुर के एक गांव के व्यक्ति की सोमवार को मौत हो गई। श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी तभी मृतक की पहली पत्नी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवा दिया। पहली पत्नी ने दूसरी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। खबर लिखे जाने तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। दोनों पक्षों में वार्ता चल रही थी। पुलिस के अनुसार क्षेत्र के एक गांव के उमेश राजपूत ने दिल्ली की महिला से शादी की थी। कुछ वर्ष बाद दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। इसके बाद पत्नी उसे छोड़कर चली गई। उमेश ने करीब पांच साल पहले दूसरी शादी कर ली।

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वह दूसरी पत्नी के साथ रहने लगा। सोमवार को उमेश(51) की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना मृतक की पहली पत्नी को भी दे दी। पहली पत्नी ने 112 नंबर पर फोन कर दूसरी पत्नी पर पति की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया।सूचना पर पुलिस गांव पहुंची, लेकिन तब तक परिवार के लोग शव अंतिम संस्कार के लिए बालावाली घाट ले जा चुके थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार रुकवा दिया। समाचार लिखे जाने तक दिल्ली से आई मृतक की पहली से पुलिस वार्ता कर रही थी। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद सही कारण का पता चल सकेगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।

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