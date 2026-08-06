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अधिवक्ता हत्याकांड के आरोपी राजेंद्र पर रासुका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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मिर्जापुर में पूर्व प्रधान एवं अधिवक्ता राजीव सिंह की हत्या के आरोपी राजेंद्र सोनकर पर रासुका लगाई गई है। आरोपी ने 11 अप्रैल 2026 को हत्या की थी और अब उसके जमानत की याचिका पर कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। इस कारण से जिला प्रशासन ने कार्रवाई की।

अधिवक्ता हत्याकांड के आरोपी राजेंद्र पर रासुका

मिर्जापुर, संवाददाता । कटरा कोतवाली क्षेत्र के कतवारु का पुरा मोहल्ले में पूर्व प्रधान एवं अधिवक्ता राजीव सिंह की गोली मारकर हत्या के आरोपी पर बुधवार रासुका लगाई गई है। एसपी की संस्तुति पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई हुई है। कटरा कोतवाल नीरज पाठक ने बताया कि 11 अप्रैल 2026 को आरोपी विंध्याचल के देवरी गांव निवासी राजेंद्र सोनकर ने कतवारु का पुरा निवासी अधिवक्ता राजीव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्यारोपी जेल में निरुद्ध है। इस बीच आरोपी की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई। जिसके बाद उसके जेल से बाहर आने पर कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई गई।

इसी को देखते हुए एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की संस्तुति जिला प्रशासन को भेजी थी। संस्तुति पर विचार करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हत्यारोपी के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी राजेंद्र सोनकर के विरुद्ध वर्ष 2005 से 2026 के बीच हत्या, हत्या के प्रयास, आयुध अधिनियम, आपराधिक धमकी, बलवा सहित गंभीर धाराओं में कुल आठ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एएसपी सिटी नितेश सिंह ने बताया कि हत्यारोपी की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई है। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने और संभावित प्रतिकूल परिस्थितियों को रोकने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।

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