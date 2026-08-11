सोन नदी में अधेड़ का मिला शव, हत्या की प्राथमिकी

सोन नदी में अधेड़ का मिला शव, हत्या की प्राथमिकी
मृतका की पत्नी ने दो लोगों पर लगाया हत्या का आरोप , सोन नदी में बलिराम सिंह का शव मिलने के मामले में मृतक की पत्नी मालती देवी ने दो लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए सदर थाने में नामजद प्राथमिकी...
मृतका की पत्नी ने दो लोगों पर लगाया हत्या का आरोप पुलिस सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुटी अरवल, निज संवाददाता। सोन नदी में बलिराम सिंह का शव मिलने के मामले में मृतक की妻 मालती देवी ने दो लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए सदर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है।
पुलिस की जांच प्रक्रिया
पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में मालती देवी ने आरोप लगाया है कि उनके पति की हत्या दो लोगों ने मिलकर की है। विदित हो कि बलिराम सिंह शनिवार की सुबह में घर से निकले थे। इसके बाद से लापता थे। सोमवार की सुबह में उनका शव सोन नदी से बरामद किया गया था।
साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया
इस मामले में मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस द्वारा घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है तथा आरोपितों की भूमिका के संबंध में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। सदर थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी ने बताया कि बलिराम सिंह की मौत के मामले में उनकी पत्नी मालती देवी ने दो लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।
कानूनी कार्यवाही
मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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