दोस्तों पर पुत्र के हत्या का आरोप, कार्रवाई की गुहार
भुरकुंडा के सयुब अंसारी ने अपने पुत्र समीर अंसारी की हत्या के लिए उसके दोस्तों पर आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। 22 मई को दो युवकों ने समीर को घर से बुलाकर दामोदर नदी में डुबोकर हत्या की। इस मामले में सयुब ने पहले रामगढ़ एसपी को भी आवेदन दिया था।
भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। बरकाकाना ओपी क्षेत्र के घुअुवा निवासी सयुब अंसारी ने अपने पुत्र समीर अंसारी की हत्या का आरोप उसके दोस्तों पर लगाते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में पीड़ित पिता सयुब अंसारी ने 27 जुलाई को पतरातू एसडीपीओ को लिखित आवेदन सौंपा है। आवेदन के अनुसार 22 मई 2026 की सुबह गांव के ही दो युवक उनके पुत्र समीर अंसारी को घर से बुलाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद दोनों ने कथित रूप से गरेवाटांड़ स्थित दामोदर नदी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। पिता सयुब अंसारी ने आवेदन में आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करने की अपील की है।
उन्होंने कहा है कि कानून से उन्हें न्याय की उम्मीद है। इससे पहले कार्रवाई की मांग को लेकर उन्होंने रामगढ़ एसपी को भी आवेदन सौंपा था।
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