दोस्तों पर पुत्र के हत्या का आरोप, कार्रवाई की गुहार

भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। बरकाकाना ओपी क्षेत्र के घुअुवा निवासी सयुब अंसारी ने अपने पुत्र समीर अंसारी की हत्या का आरोप उसके दोस्तों पर लगाते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में पीड़ित पिता सयुब अंसारी ने 27 जुलाई को पतरातू एसडीपीओ को लिखित आवेदन सौंपा है। आवेदन के अनुसार 22 मई 2026 की सुबह गांव के ही दो युवक उनके पुत्र समीर अंसारी को घर से बुलाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद दोनों ने कथित रूप से गरेवाटांड़ स्थित दामोदर नदी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। पिता सयुब अंसारी ने आवेदन में आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करने की अपील की है।