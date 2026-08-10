धामपुर तहसील के राजस्व मुकदमें सुनवाई को ठाकुरद्वारा और नगीना स्थानांतरित
धामपुर तहसील के राजस्व न्यायालयों में लंबित मुकदमों को लेकर आयुक्त मुरादाबाद ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अदालतों में विचाराधीन मामलों को ठाकुरद्वारा और बिजनौर में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि न्यायिक कार्यों में सुधार और वादकारियों की परेशानियों को कम किया जा सके।
धामपुर। धामपुर तहसील के राजस्व न्यायालयों में लंबित मुकदमों को लेकर आयुक्त मुरादाबाद ने बड़ा निर्णय लिया है। आयुक्त ने 7 अगस्त 2026 को आदेश जारी कर एसडीएम धामपुर तथा एसडीएम (ज्यूडिशियल) के न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों को तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद के एसडीएम तथा एसडीएम (ज्यूडिशियल) न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है। इसके साथ ही तहसीलदार धामपुर, तहसीलदार (ज्यूडिशियल) धामपुर तथा नायब तहसीलदार धामपुर, नहटौर, अफजलगढ़ और स्योहारा की अदालतों में विचाराधीन सभी मुकदमों को तहसील नगीना, जिला बिजनौर में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।बताया
गया है कि धामपुर तहसील एवं एसडीएम कार्यालय से संबंधित अधिकांश अधिवक्ताओं के लगातार न्यायिक कार्यों से विरत रहने के कारण मुकदमों की सुनवाई और अन्य न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे थे। मुकदमों में पैरवी के लिए आने वाले वादकारियों का समय और धन दोनों अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा था।इसी स्थिति को देखते हुए आयुक्त मुरादाबाद ने लंबित मुकदमों के सुचारू निस्तारण और वादकारियों को होने वाली परेशानी को कम करने के उद्देश्य से इस नई व्यवस्था का लागू किया है।
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