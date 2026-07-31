मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं से दिखाया सच्चाई का आइना
नालंदा महिला कॉलेज में उर्दू विभाग द्वारा मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। प्राचार्य प्रो. जीतेंद्र रजक ने कहा कि उनकी रचनाएं समाज को सच्चाई का आइना दिखाती हैं। संगोष्ठी में कई विद्वानों ने प्रेमचंद की कालजयी रचनाओं पर अपने विचार साझा किए।
मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं से दिखाया सच्चाई का आइना बिहारशरीफ, निज संवाददाता। नालंदा महिला कॉलेज में शुक्रवार को उर्दू विभाग द्वारा महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाीय गयी। इसमें आयोजित संगोष्ठी में प्राचार्य प्रो. जीतेंद्र रजक ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं कालजयी हैं। उनकी रचनाओं ने समाज को आइना दिखाया। समारोह में उर्दू की विभागाध्यक्ष डॉ. आसिया प्रवीण, नागमणि कुमार, अतिया प्रवीण, साबरीन प्रवीण, रिशु कुमारी, डॉ. रेणु कुमारी, डॉ. रामधनी पाल, डॉ. परवेज अंजुम, डॉ. इकरामुद्दीन, डॉ. तन्वी नंदन, डॉ. शबनम अंसारी, डॉ. अंशु सिंह, डॉ. धर्मेंद्र, डॉ. पूनम यादव, डॉ. निशात अमीक, डॉ. सिंधु, डॉ. प्रशांत कुमार, डॉ. बबली कुमारी, राणा प्रताप सिंह व अन्य ने अपने विचार व्यक्त किए।
(बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें