मॉडल कॉलेज में मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई
मुरली के मॉडल कॉलेज में शुक्रवार को हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. रणजीत और सहायक प्राध्यापक डॉ. अमित ने प्रेमचंद की रचनाओं और उनके समाज पर प्रभाव के बारे में बात की। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया गया।
राजमहल, प्रतिनिधि। मॉडल कॉलेज, मुरली में शुक्रवार को हिंदी के महान साहित्यकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती प्राचार्य डॉ. रणजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. अमित कुमार ने मुंशी प्रेमचंद के जीवन, व्यक्तित्व तथा उनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी रचनाएँ भारतीय समाज की वास्तविकताओं का सशक्त दस्तावेज हैं और आज भी समान रूप से प्रासंगिक हैं।डॉ. रणजीत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मुंशी प्रेमचंद सदैव जमीनी यथार्थ के लेखक रहे। उन्होंने ग्रामीण जीवन, सामाजिक विषमताओं, किसानों, श्रमिकों तथा वंचित वर्ग के संघर्षों का अत्यंत सजीव और संवेदनशील चित्रण किया, जो आज भी समाज को नई दिशा प्रदान करता है।
साथ ही वृक्ष लगा कर पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति को सुरक्षित रखने का सामूहिक संकल्प भी लिया गया। मौके पर छात्र सुधा, ऊषा, शरीफा,प्रसन्नजीत, राहुल आदि अन्य छात्र उपस्थित थे।
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