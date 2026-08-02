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आज के बाजार ने हजार ख्वाहिशों को नींद से जगा दिया : प्रो. फातमी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती पर ‘महाजनी सभ्यता और हमारा समाज’ विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता प्रो. अली अहमद फातमी ने समाज के बाजार रूपांतरण और पूंजीवाद के प्रभाव पर चर्चा की। अन्य वक्ताओं ने प्रेमचंद के साहित्य में गांधी के नैतिक मूल्यों की महत्वपूर्णता पर जोर दिया।

आज के बाजार ने हजार ख्वाहिशों को नींद से जगा दिया : प्रो. फातमी
आज के बाजार ने हजार ख्वाहिशों को नींद से जगा दिया : प्रो. फातमी

प्रयागराज, संवाददाता। प्रगतिशील लेखक संघ इलाहाबाद की ओर से रविवार को करेली स्थित उर्दू घर में मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती के अवसर पर ‘महाजनी सभ्यता और हमारा समाज’ विषय पर विचार गोष्ठी हुई।

मुख्य वक्ता की राय

मुख्य वक्ता प्रो. अली अहमद फातमी ने कहा कि आज के बाजार ने हजार ख्वाहिशों को नींद से जगा दिया है। लालच को जगा दिया है और कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं को जन्म दिया है। पूरा समाज नफा-नुकसान के तराजू पर तौला जा रहा है। बाजार पूरे रौब व दबदबे के साथ हमारी जाति जिंदगी में शामिल हो गया है।

प्रेमचंद और गांधी का संबंध

प्रो. अनीता गोपेश ने कहा कि प्रेमचंद पर गांधी का बहुत असर था। गांधी के मूल्यों को वे सामाजिक और नैतिक मूल्य के रूप में अपने साहित्य में स्थान देते थे। वे बदलते हुए समाज पर तीखी नजर रखते थे। आनंद मालवीय ने कहा कि प्रेमचंद जनता से जनता की भाषा में संवाद करते हैं। संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र राही ने कहा कि पूंजीवाद में मानवीय मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। 90 साल पहले प्रेमचंद ने अपने एक निबंध के माध्यम से पूंजीवाद को लेकर आगाह किया था।

आर्थिक परिवर्तनों पर चर्चा

संघ के प्रदेश महासचिव संजय श्रीवास्तव ने कहा कि अर्थतंत्र ने पूरे समाज को बाजार में तब्दील कर दिया है। अध्यक्षता करते हुए डॉ. गया सिंह ने विषय की महत्ता पर प्रकाश डाला। स्वागत वक्तव्य प्रकर्ष मालवीय ने दिया। संचालन अमरजीत राम व सुनील कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। गोष्ठी में प्रियदर्शन मालवीय, नरेश सहगल, सुनील दानिश, परिमल चतुर्वेदी, सुधांशु मालवीय, रश्मि मालवीय, नसीम अंसारी, शैलेंद्र जय, हसीन जिलानी, शतदल मालवीय, वंदना मालवीय, प्रीति मालवीय आदि मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

महाजनी सभ्यता और हमारा समाज विषय पर विचार गोष्ठी कब आयोजित की गई?
यह विचार गोष्ठी रविवार को मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती के अवसर पर आयोजित की गई।
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