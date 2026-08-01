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मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर पुस्तक सप्ताह शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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चंद्रपुरा के केंद्रीय विद्यालय में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर पुस्तक सप्ताह का आयोजन किया गया। प्राचार्य संजय प्रसाद ने पुस्तकालय में इसका उद्घाटन किया। शिक्षिकाओं ने विद्यार्थियों को प्रेमचंद के जीवन और साहित्यिक योगदान से अवगत कराया और नियमित पठन के लिए प्रेरित किया।

मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर पुस्तक सप्ताह शुरू

चंद्रपुरा। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर केंद्रीय विद्यालय चंद्रपुरा में पुस्तक सप्ताह का शुभारंभ हुआ। विद्यालय के रीडर्स क्लब एवं पुस्तकालय विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम हो रहा है। प्राचार्य संजय प्रसाद ने पुस्तकालय में इसका उद्घाटन किया। कहा कि पुस्तकें केवल ज्ञान का श्रोत नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों, चिंतन क्षमता, भाषा-कौशल तथा व्यक्तित्व निर्माण की सशक्त आधारशिला हैं। साहित्यिक शिक्षिका रुशाली ने विद्यार्थियों को मुंशी प्रेमचंद के जीवन, साहित्यिक योगदान तथा उनकी प्रसिद्ध रचनाओं से परिचित कराया। वहीं शिक्षिका रेनू कुमारी के साथ-साथ छात्रा हीना एवं वैष्णवी ने भी प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत कर विद्यार्थियों को नियमित पठन के लिए प्रेरित किया।

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कार्यक्रम के समन्वयक व पुस्तकालयाध्यक्ष बिनोद कुमार ने भी बात रखी।

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