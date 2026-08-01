गीला कचरा निस्तारित नहीं करने वाले 60 संस्थानों को अंतिम चेतावनी

हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। शहर को स्वच्छ रखने और कचरा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। हर दिन एक कुंतल से ज्यादा गीला कचरा जमा करने वाले 60 संस्थानों ने निगम के नोटिस के बाद भी निस्तारण की व्यवस्था नहीं की है। अब इन्हें अंतिम चेतावनी नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसके बाद जिला प्रशासन को रिपोर्ट सौंपकर कार्रवाई की जाएगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगर निगम सख्त हो गया है। नियमावली के अनुसार शहरी क्षेत्र के बड़े संस्थानों को अपने यहां निकलने वाले गीले कूड़े के निस्तारण के लिए स्वयं इंतजाम करना है।

इसके लिए निगम की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है। जांच में पाया गया कि 60 संस्थानों से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में गीला कूड़ा निकलता है, लेकिन उसके निस्तारण की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। अधिकांश जगह कचरा खुले में फेंका जा रहा है या निगम के कूड़ा वाहन में मिला दिया जा रहा है। जिससे ट्रेंचिंग ग्राउंड में कूड़े के निस्तारण प्रक्रिया बाधित हो रही है। सभी संस्थानों को नगर निगम ने नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर अपने परिसर में ही गीले कचरे के निस्तारण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए जरूरत के अनुसार कम्पोस्ट पिट और बायो कम्पोस्टर की व्यवस्था करनी थी। वहीं नोटिस के बाद भी संस्थानों में व्यवस्था नहीं किए जाने पर अब निगम अंतिम चेतावनी नोटिस भेज रहा है। इसके बाद डीएम को संस्थानों की सूची सौंप कर नियमानुसार बिजली, पानी का कनेक्शन काटने के साथ ही जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि अंतिम चेतावनी नोटिस भेजा जा रहा है। इसके बाद भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।