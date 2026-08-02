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कमांड सेंटर से होगी कांवड़ मार्गों की निगरानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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कांवड़ यात्रा को लेकर नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान और निगरानी उपाय किए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इस बार प्लास्टिक मुक्त भंडारों पर भी जोर दिया जाएगा।

कमांड सेंटर से होगी कांवड़ मार्गों की निगरानी

कांवड़ यात्रा को लेकर नगर निगम ने तैयारियां की हैं। कांवड़ मार्गों पर सुबह और शाम विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। शिवालय चमकते नजर आएंगे। जबकि संपूर्ण व्यवस्था की निगरानी नगर निगम के अधिकारी करेंगे। नगरायुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि कांवड़ मार्गों की चौबीस घंटे निगरानी पीलीकोठी स्थित कंट्रोल कमांड सेंटर के जरिए की जाएगी। इसके लिए अलग से आधा दर्जन कर्मचारियों की तैनाती की गई है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आने पर तत्काल उनकी धरपकड़ की जाएगी। इसके अलावा 142 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा छह स्थानों पर ए एएनपीआर कैमरे भी लगाए गए हैं। 33 स्थानों पर लगाए गए पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा。

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प्लास्टिक मुक्त होंगे भंडारे

मुरादाबाद। नगर निगम ने इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान प्लास्टिक मुक्त भंडारों पर विशेष जोर दिया है। निगम के अधिकारी और कर्मचारी भंडारा संचालकों एवं श्रद्धालुओं को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए जागरूक करेंगे। इसके साथ ही स्वच्छता बनाए रखने और कचरे के उचित निस्तारण के लिए भी लगातार अभियान चलाया जाएगा। नगरायुक्त दिव्यांशु पटेल का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी की जाएगी।

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आवंटित क्षेत्र अपर नगरायुक्त प्रभारी सहायक प्रभारी

कांठ रोड अतुल कुमार विशाल यादव अवर अभियंता

सफाई इंस्पेक्टर

रामपुर रोड आशुतोष राय भीमराव अशोक अवर अभियंता

सफाई इंस्पेक्टर

दिल्ली रोड अजीत कुमार मुईनुद्दीन अवर अभियंता

सफाई इंस्पेक्टर

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान नगर निगम ने कौन-कौन सी तैयारियां की हैं?
नगर निगम ने कांवड़ मार्गों पर विशेष सफाई अभियान चलाने, निगरानी के लिए अतिरिक्त कैमरे लगाने, और संदिग्ध व्यक्तियों की धरपकड़ के लिए कर्मचारियों की तैनाती की है।
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