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चेहल्लुम अवकाश के बाद आज फिर शुरू होगी सेमेस्टर-2 की परीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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त्री वरुण कुमार सिंह के मार्गदर्शन और जिलाध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ता के प्रयासों से यह संभव हो सका। राशि खाते में आते ही डीलरों में खुशी की लहर दौड़ गई

चेहल्लुम अवकाश के बाद आज फिर शुरू होगी सेमेस्टर-2 की परीक्षा

मुंगेर, हिन्दुस्तान संवाददाता। चेहल्लुम पर्व के कारण एक दिन के अवकाश के बाद मुंगेर विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 2025-29 सेमेस्टर-2 की परीक्षा बुधवार, 5 अगस्त से पुनः शुरू होगी। परीक्षा का सातवां दिन दो पालियों में आयोजित किया जाएगा। पहली पाली में एमआईसी के ग्रुप-सी के अंतर्गत इतिहास, संगीत, पाली, समाजशास्त्र, उर्दू एवं आईआरपीएम विषयों की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली में ग्रुप-डी के राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान एवं संस्कृत विषय के परीक्षार्थी शामिल होंगे। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय ने 29 जुलाई से 24 परीक्षा केन्द्रों पर यूजी सेमेस्टर-2 की परीक्षा शुरू की थी। मंगलवार को चेहल्लुम पर्व के अवसर पर विश्वविद्यालय एवं सभी कॉलेज बंद रहने के कारण परीक्षा स्थगित रही।

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अब बुधवार से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा का संचालन किया जाएगा।

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