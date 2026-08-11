समारोह के दौरान 762 विद्यार्थियों को दिए जाएंगे प्रमाण पत्र

मुंगेर विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह मंगलवार को आरडी एंड डीजे कॉलेज में होगा। कार्यक्रम स्थगित होने के कारण कुलपति प्रो. संजय कुमार की अध्यक्षता में समारोह आयोजित होगा। 146 छात्रों को मेडल, जबकि 762 छात्रों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। पद्मश्री प्रो. रविंद्र कुमार विशिष्ट अतिथि होंगे।

मुंगेर, हिन्दुस्तान संवाददाता। मुंगेर विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह मंगलवार को आरडी एंड डीजे कॉलेज परिसर में आयोजित किया जायेगा। समारोह में कुलाधिपति सह राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं होंगे। उनका प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित हो गया है। ऐसे में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अब दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजय कुमार की अध्यक्षता में संपन्न होगा। दीक्षांत समारोह को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। समारोह में विभिन्न सत्रों के 146 विद्यार्थियों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज मेडल प्रदान किया जायेगा। वहीं पूरे समारोह के दौरान 762 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा。

50 विद्यार्थियों को मिलेगा गोल्ड मेडल: दीक्षांत समारोह में विभिन्न सत्रों के कुल 50 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया जायेगा। इसके अलावा 48 विद्यार्थियों को सिल्वर और 48 विद्यार्थियों को ब्रांज मेडल दिया जायेगा। मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मेडल एवं प्रमाण पत्र वितरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं।

पद्मश्री प्रो. रविंद्र कुमार होंगे विशिष्ट अतिथि: कुलाधिपति सह राज्यपाल के कार्यक्रम स्थगित होने के बाद अब समारोह में माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, जम्मू के पूर्व कुलपति एवं पद्मश्री प्रो. रविंद्र कुमार सिन्हा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह का शुभारंभ सुबह 10 बजे होगा। वहीं 11.40 बजे से विशिष्ट अतिथि द्वारा विद्यार्थियों को मेडल प्रदान किया जायेगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन की तैयारी: विश्वविद्यालय प्रशासन ने समारोह को गरिमापूर्ण एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए विभिन्न समितियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। समारोह में विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक, पदाधिकारी, मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक सहित अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे।

-----------------

19 राजकीय डिग्री कॉलेजों में 219 सहायक प्राध्यापकों को मिला आवंटन

दस्तावेज सत्यापन करा चुके 194 शिक्षक ही फिलहाल देंगे योगदान

उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की आवंटन सूची

मुंगेर, हिन्दुस्तान संवाददाता। मुंगेर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आरंभ किए गए 19 राजकीय डिग्री कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से संविदा के आधार पर नियुक्त नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों के लिए कॉलेज आवंटन की सूची जारी कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आवंटित कॉलेज के अनुसार ही संबंधित विषयों के सहायक प्राध्यापक अपने-अपने कॉलेज में योगदान देंगे।

गौरतलब है कि मुंगेर विश्वविद्यालय को 19 नये राजकीय डिग्री कॉलेजों के लिए बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से कुल 219 सहायक प्राध्यापक मिले हैं। इनमें हिन्दी के 38, अंग्रेजी के 30, समाजशास्त्र के 37, इतिहास के 38, अर्थशास्त्र के 38 तथा राजनीति विज्ञान के 38 सहायक प्राध्यापक शामिल हैं। नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों के मूल प्रमाण-पत्रों एवं आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन विश्वविद्यालय में 7 एवं 8 अगस्त को कराया गया। इस दौरान कुल 194 सहायक प्राध्यापकों ने दस्तावेज सत्यापन कराया। विषयवार देखें तो हिन्दी में 32, अंग्रेजी में 27, समाजशास्त्र में 34, इतिहास में 34, अर्थशास्त्र में 36 तथा राजनीति विज्ञान में 31 सहायक प्राध्यापक सत्यापन प्रक्रिया में शामिल हुए।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी कॉलेज आवंटन सूची में सभी 219 सहायक प्राध्यापकों को कॉलेज आवंटित किया गया है। हालांकि विश्वविद्यालय स्तर पर अब तक दस्तावेज सत्यापन करा चुके 194 सहायक प्राध्यापक ही फिलहाल संबंधित राजकीय डिग्री कॉलेजों में योगदान देंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार जिन 25 सहायक प्राध्यापकों ने अबतक दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया है, उनके योगदान को लेकर बाद में उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त निर्देश के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

----------------

मुंविवि ने डिजिलॉकर पर अपलोड किए 30 हजार विद्यार्थियों के डिग्री प्रमाण-पत्र

यूजी, पीजी, एलएलबी, बीएड समेत वोकेशनल कोर्स के विद्यार्थियों को मिली डिजिटल सुविधा

पीजी 2024-26 के 2 हजार प्रमाण-पत्र भी अपलोड

मुंगेर, हिन्दुस्तान संवाददाता। विद्यार्थियों को शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की आसान, सुरक्षित और डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में मुंगेर विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण पहल की है। विश्वविद्यालय ने करीब 30 हजार विद्यार्थियों के डिग्री प्रमाण-पत्र डिजिलॉकर पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। इससे विद्यार्थी अब अपने प्रमाण-पत्रों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के साथ आवश्यकता के अनुसार उच्च शिक्षा, रोजगार एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोग कर सकेंगे।

मुंगेर विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी डॉ. सूरज कोनार ने बताया कि वर्ष 2025 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले स्नातक, स्नातकोत्तर, एलएलबी, बीएड एवं विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के डिग्री प्रमाण-पत्र डिजिलॉकर पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। डॉ. कोनार ने बताया कि पीजी सत्र 2024-26, जिसका परीक्षा परिणाम जुलाई 2026 में प्रकाशित किया गया था, के करीब दो हजार विद्यार्थियों के प्रमाण-पत्र भी डिजिलॉकर पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इससे विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक दस्तावेजों के लिए विश्वविद्यालय कार्यालयों का बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।

कुलपति प्रो. डॉ. संजय कुमार ने कहा कि, डिजिलॉकर पर प्रमाण-पत्र उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य आवश्यक कार्यों में अपने दस्तावेज डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने में सुविधा होगी। इससे प्रमाण-पत्रों को भौतिक रूप से सुरक्षित रखने और बार-बार सत्यापित प्रतियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता भी काफी हद तक कम होगी।

------------------

प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक के विरोध में शिक्षकों ने दिया धरना

मुंगेर, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 में प्रस्तावित संशोधन के तहत लाए जा रहे उच्च शिक्षा विधेयक के विरोध में सोमवार को मुंगेर विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने धरना दिया। मुंगेर विश्वविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों के शिक्षक एवं कर्मियों ने सामूहिक अवकाश पर रहते हुए विश्वविद्यालय मुख्यालय में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। धरना के दौरान शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों ने प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक के विरोध में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने विधेयक को विश्वविद्यालयों और शिक्षकों की स्वायत्तता पर प्रहार बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। कार्यक्रम का नेतृत्व मोर्चा के संयोजक प्रो. देवराज सुमन एवं प्रो. हरिश्चंद्र शाही ने किया।

प्रो. देवराज सुमन ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से बिहार सरकार शिक्षकों की स्वायत्तता पर कड़ा प्रहार करने का प्रयास कर रही है। इसके विरोध में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि एआईएफयूसीटीओ के आह्वान पर सामूहिक अवकाश लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मियों का आंदोलन सड़क से सदन तक जारी है। मोर्चा के संयोजक प्रो. हरिश्चंद्र शाही ने कहा कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 में प्रस्तावित संशोधन के विरोध में मुंविवि के सभी शिक्षक एवं कर्मियों ने सामूहिक अवकाश लेकर एक दिवसीय धरना दिया है। इससे पहले शिक्षक एवं कर्मी काला बिल्ला लगाकर भी अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय एवं शिक्षकों की स्वायत्तता की रक्षा के लिए आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। प्रो. भवेशचंद्र पांडेय, बिहार राज्य संबद्ध डिग्री कॉलेज महासंघ के मुंगेर अध्यक्ष सतेंद्र कुमार सिंह, बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के मुंगेर प्रक्षेत्रीय अध्यक्ष गुंजेश कुमार सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया।