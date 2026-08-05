यूजी सेमेस्टर-4 में नामांकन आज से
. ऐतिहासिक पर्यटन स्थल ऋषिकुंड के गर्म जल कुंड का सौंदर्यीकरण शुरू झरना ,स्विमिंग ,सहित बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिये किया जा रहा कार्य बेहतर
मुंगेर, हिन्दुस्तान संवाददाता। मुंगेर विश्वविद्यालय के स्नातक सत्र 2024-28 के सेमेस्टर-4 में नामांकन की प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होगी। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को नामांकन के लिए 5 से 7 अगस्त तक का समय निर्धारित किया है। इस अवधि में विद्यार्थी अपने संबंधित कॉलेज पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कराने के बाद नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। नामांकन के दौरान पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर के एडमिट कार्ड, अंकपत्र तथा टीआर की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
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