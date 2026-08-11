गांव के दबंगों ने जमीन पर जबरन कर लिया है कब्जा, विरोध करने पर दे रहा धमकी...

मुंगेर में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी निखिल धनराज और आयुक्त प्रेम सिंह मीणा ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। भूमि विवाद, अवैध कब्जा और मुआवजा नौकरी की मांगे प्रमुख रहे। अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

​मुंगेर, निज संवाददाता। आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान को लेकर सोमवार को मुंगेर समाहरणालय परिसर और आयुक्त कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में जिलाधिकारी निखिल धनराज और मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त प्रेम सिंह मीणा ने दूर-दराज के इलाकों से आए फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए।

डीएम की जन सुनवाई में भूमि विवाद और अतिक्रमण के मामले छाए रहेः ​समाहरणालय परिसर में आयोजित जिलाधिकारी की जन सुनवाई में दर्जनों फरियादी अपनी समस्याओं का पुलिंदा लेकर पहुंचे। प्राप्त आवेदनों में सबसे अधिक मामले भूमि विवाद, भूमि पर अवैध कब्जा, दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) की गड़बड़ियों और राजस्व विभाग से संबंधित थे। सफियाबाद निवासी मुन्नी देवी ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा रखते हुए आरोप लगाया कि गांव के दबंग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और विरोध करने पर जान-माल का नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रहे हैं। टेटिया बंबर (रूपौहुआ) निवासी उषा देवी ने अंचलाधिकारी पर मनमाने ढंग से दाखिल-खारिज के आवेदन को रद्द करने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं संग्रामपुर (सरौना) क्षेत्र के किसानों ने एकजुट होकर बेलहरनी नदी से अतिक्रमण हटाने की मांग उठाई। किसानों ने बताया कि नदी पर अवैध कब्जे के कारण कृषि योग्य भूमि तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है।

मुआवजा व अनुकंपा नौकरी की मांग: पटना (मसौढ़ी खुर्द) निवासी सत्यदेव दास ने भावुक होते हुए बताया कि बिहार पुलिस में तैनात उनके बड़े बेटे सत्यानंद दास का असामयिक निधन हो गया था। उन्होंने अब तक बकाया मुआवजा राशि का भुगतान कराने और परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिलाने की गुहार लगाई। ​मामलों की गहन समीक्षा करते हुए डीएम निखिल धनराज ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को हिदायत दी कि सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

आयुक्त के दरबार में मुंगेर, बेगूसराय और जमुई से पहुंचे आवेदकः ​दूसरी ओर, आयुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा की अध्यक्षता में 'जनता दरबार' सजा। इस बैठक में प्रमंडल के विभिन्न जिलों से कुल 6 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें मुंगेर जिले से 04, बेगूसराय से 01 और जमुई जिला से 01 मामला शामिल था। सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से भूमि विवाद, अनुकंपा नियोजन और जनहित से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। प्रमंडलीय आयुक्त ने प्रत्येक आवेदक की बात को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि सभी मामलों को विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप जल्द से जल्द निष्पादित करें और कृत कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।