मुंबई: उबर में यात्रा के दौरान महिला पत्रकार पर हमला, पुलिस केस दर्ज

मुंबई के लोअर परेल में साझा उबर कैब में सवार एक महिला पत्रकार ने अपनी महिला सहयात्री पर 'रंगभेदी टिप्पणी' और हमला करने का आरोप लगाया है। महिला पत्रकार ने कई ट्वीट और फेसबुक पोस्ट किए हैं। इनमें उसने कहा है कि एक अन्य महिला ने उबर की सवारी के लिए 'सबसे अधिक भुगतान करने के बावजूद उसे आखिर में छोड़ने की शिकायत की। पुलिस ने महिला पत्रकार की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।



पत्रकार ने कहा कि जब उसने मामले में हस्तक्षेप का प्रयास किया, तो उस पर रंगभेदी टिप्पणी की गयी और कार में उसके साथ मारपीट की गयी। पत्रकार ने आरोप लगाया कि महिला ने उसके बाल खींचे और उसके चेहरे को नोंच लिया।

Hi @Uber_Support , I had the worst experience today morning. Was Uber pooling with a woman who was hostile from the very start. She started yelling at the driver saying she’s paying the “most” & still she’s getting dropped last. When I tried to intervene I was verbally abused. pic.twitter.com/4uHLUii3X7