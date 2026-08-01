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मुंबई की महिला को मैनपुरी के होटल में बंधक बनाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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मैनपुरी। मुंबई की महिला ने आरोप लगाया कि गेमिंग प्लेटफार्म पर बातचीत के दौरान एक महिला ने बिना तलाक दिए फिरोज नाम के युवक से शादी कराने का झांसा दिया और उसे होटल में बंधक बना लिया। किसी तरह वह पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मुंबई की महिला को मैनपुरी के होटल में बंधक बनाया

मैनपुरी। मुंबई की महिला ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि गेमिंग प्लेटफार्म पर बातचीत के दौरान एक महिला ने साथियों की मदद से बिना तलाक दिए फिरोज नाम के युवक से शादी कराने का झांसा दिया और मैनपुरी बुलाकर होटल में बंधक बना लिया। किसी तरह उनसे बचकर वह पुलिस के पास पहुंच पायी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर नंदनी धर्मेश यादव पत्नी धर्मेश यादव निवासी गोरेगांव वेस्ट नियर बांगुरनगर, लक्ष्मीनगर मुंबई ने आरोप लगाया कि गेमिंग प्लेटफार्म पर याशिका नाम की लड़की से उसकी बातचीत शुरू हो गई। याशिका अपने आपको को दिल्ली की निवासी बताती थी। बात करते समय याशिका ने मैनपुरी के भोगांव निवासी रोहित से मोबाइल पर उसकी बात कराई। याशिका और रोहित ने उसकी बात फिरोज पुत्र कुरार खान निवासी मीठी खाड़ी लिम्वayat सूरत गुजरात से कराई। इन लोगों ने लगातार बात कर उसे झांसे में लिया और मैनपुरी बुलाने लगे। इन्होंने ये भी कहा कि पति से तलाक कराए बिना वे लोग उसकी शादी फिरोज से करा देंगे। इनकी बातों में आकर वह मैनपुरी आ गई और उसे एक होटल में रखा गया। उसे इनकी बातों पर कुछ शक हुआ तो वह वापस लौटने की बात कहने लगी.

वापस लौटने की बात कहने पर मारने की धमकी दी

वापस लौटने की बात सुनकर आरोपियों ने होटल में बंधक बना लिया और जान से मारने की धमकी देने लगे। मुश्किल से वह वहां से निकलकर कोतवाली पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने घटना की तहरीर पर उपरोक्त आरोपी रोहित, फिरोज के खिलाफ घटना का अभियोग दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी फतेह बहादुर सिंह का कहना है कि मामले की जांच शुरू करा दी गई है। जांच में दोषी मिलने पर उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

महिला ने किसके खिलाफ तहरीर दी?
महिला ने दो युवकों रोहित और फिरोज के खिलाफ तहरीर दी।

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