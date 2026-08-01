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ट्रेन से गिर कर युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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एक युवक अनवर, जो कि मजदूरी के लिए मुंबई गया था, शुक्रवार रात को लोकल ट्रेन से गिरकर निधन हो गया। घटना की जानकारी पर उसके परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक का पिता और छोटा भाई भी मुंबई में मजदूरी कर रहे हैं। अचानक हुई इस घटना से परिवार में शोक की लहर है।

ट्रेन से गिर कर युवक की मौत

पैलानी। मजदूरी करने मुंबई गया युवक ट्रेन से नीचे गिर गया। जिससे उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनो में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। चिल्ला कस्बा निवासी शाकिर अली ने बताया कि उसका 35 वर्षीय पुत्र अनवर मुंबई में मजदूरी करता था। शुक्रवार की रात वह मुंबई में लोकल ट्रेन से जा रहा था। तभी पैर फिसल जाने से वह ट्रेन से नीचे जा गिरा। जिससे उसकी मौत हो गई। जैसे ही मौत की खबर घर आई तो परिजनों में चीख पुकार मच गई। मृतक के पिता ने बताया कि वह भी मुंबई के शिवडी क्षेत्र में मजदूरी करता है।

उसका छोटा पुत्र गोरा कोलकाता में मजदूरी करता है। मृतक दो भाईयो में बड़ा था। अचानक हुई इस घटना से मां सरवरी समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया।

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