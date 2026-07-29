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बाजार में तेजी लौटी; सेंसेक्स 889 अंक चढ़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुंबई के शेयर बाजार में बुधवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 888.68 अंक चढ़कर 77,654.60 अंक पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों के खरीददारी से बाजार धारणा मजबूत हुई। निफ्टी में भी 264.85 अंक की बढ़त रही। आईटी सेक्टर में इस महीने अब तक 17 प्रतिशत का उछाल आया है।

बाजार में तेजी लौटी; सेंसेक्स 889 अंक चढ़ा

मुंबई, एजेंसी। स्थानीय शेयर बाजार में बुधवार को जोरदार तेजी आई और दोनों मानक सूचकांक लाभ में रहे। विदेशी संस्थागत निवेशकों के ताजा पूंजी प्रवाह, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों और एचडीएफसी बैंक के शेयर में लिवाली से सेंसेक्स 888.68 अंक चढ़कर 77,654.60 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 999.57 अंक चढ़कर 77,765.49 अंक तक पहुंच गया था। वहीं, निफ्टी 264.85 अंक की बढ़त के साथ 24,250.20 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर सबसे अधिक 4.70 प्रतिशत चढ़ा जबकि इन्फोसिस में 4.50 प्रतिशत की तेजी रही। इसके अलावा ट्रेंट, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एचसीएल टेक और एचडीएफसी बैंक के शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए। दूसरी ओर अदाणी पोर्ट्स में सर्वाधिक 3.19 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एनटीपीसी के शेयर में भी गिरावट रही।

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शेयर बाजार की स्थिति

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 755.33 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। इससे बाजार धारणा को मजबूती मिली। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 3.79 प्रतिशत बढ़कर 87.28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। छोटी कंपनियों से जुड़ा बीएसई स्मॉलकैप सेलेक्ट सूचकांक 1.18 प्रतिशत उछला जबकि मझोली कंपनियों से संबंधित मिडकैप सेलेक्ट सूचकांक 0.27 प्रतिशत लाभ में रहा।

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निफ्टी आईटी में उछाल

जानकारों ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आज आने वाले नीतिगत फैसले से पहले भारतीय बाजार घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद, बेहतर कॉरपोरेट नतीजों, सूचना प्रौद्योगिकी शेयरों में लगातार खरीदारी और रुपये में मजबूती के साथ बढ़त में रहे। यह तेजी एशियाई बाजारों में कृत्रिम मेधा (एआई) से जुड़े प्रौद्योगिकी शेयरों में बिकवाली और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल के दाम में तेजी के बीच आई है। उन्होंने कहा कि निफ्टी आईटी सूचकांक इस महीने अब तक 17 प्रतिशत से अधिक चढ़ चुका है। प्रमुख आईटी कंपनियों के चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के नतीजे अनुमान के अनुरूप रहने से निवेशकों का विश्वास फिर मजबूत हुआ है।

सामान्य प्रश्न

बुधवार को सेंसेक्स में कुल कितने अंक की चढ़ाई हुई?
बुधवार को सेंसेक्स 888.68 अंक चढ़कर 77,654.60 अंक पर बंद हुआ।

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