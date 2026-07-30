बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी

मुंबई में शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन तेजी पर रहा। बीएसई सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर 77,928.15 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317.15 पर रहा। प्रमुख कंपनियों में रिलायंस और एचडीएफसी के शेयरों का लाभ रहा, जबकि अदाणी पोर्ट्स और इंटरग्लोब के शेयर नुकसान में रहे।

मुंबई, एजेंसी। स्थानीय शेयर बाजार में बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे दिन तेजी जारी रही और दोनों मानक सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसे प्रमुख कंपनियों के शेयरों में लिवाली और विदेशी पूंजी के प्रवाह से बीएसई सेंसेक्स 274 अंक चढ़ा, जबकि एनएसई निफ्टी में 67 अंक का लाभ रहा। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद अंतिम घंटे में लिवाली से तीस शेयर पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 273.55 अंक यानी 0.35 प्रतिशत की बढ़त के साथ 77,928.15 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 78,007.09 अंक के उच्च स्तर तक गया और 77,440.91 अंक के निचले स्तर तक आया। इस दौरान इसमें 566.18 अंक का उतार-चढ़ाव आया।

मार्केट स्टॉक प्रदर्शन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयर वाला निफ्टी भी 66.95 अंक यानी 0.28 प्रतिशत बढ़कर 24,317.15 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और पावर ग्रिड के शेयर प्रमुख रूप से लाभ में रहे। वहीं अदाणी पोर्ट्स, इंटरग्लोब एविएशन, बजाज फिनसर्व और भारत इलेक्ट्रोनिक्स के शेयर नुकसान में रहे।

बाजार की स्थिति पर विशेषज्ञों की राय जानकारों ने कहा, ''अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किए जाने का फैसला पहले से ही अपेक्षित था, लेकिन महंगाई पर नियंत्रण को लेकर उसका सख्त रुख बरकरार रहा। अमेरिकी बॉंड प्रतिफल में तेज वृद्धि से निकट भविष्य में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका मजबूत हुई, जिससे वैश्विक निवेशकों में सतर्कता बनी रही। वहीं पश्चिम एशिया में तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ती अस्थिरता ने भी वैश्विक अनिश्चितता बढ़ाई।''