सेंसेक्स 544 अंक चढ़ा, निफ्टी 391 अंक मजबूत
मुंबई शेयर बाजार में सोमवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी जारी रही। बीएसई सेंसेक्स 544 अंक चढ़कर 78,639.03 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774.30 अंक पर रहा। जी एंटरटेनमेंट के शेयर में 15 प्रतिशत की गिरावट आई।
मुंबई, एजेंसी। स्थानीय शेयर बाजार में सोमवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी जारी रही और दोनों मानक सूचकांक लाभ में रहे। वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने के बीच कच्चे तेल के दाम में नरमी से बीएसई सेंसेक्स 544 अंक चढ़ गया जबकि एनएसई निफ्टी 391 अंक के लाभ में रहा। कारोबारियों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी प्रवाह से भी बाजार को समर्थन मिला। सेंसेक्स 544.39 अंक चढ़कर 78,639.03 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 800.46 अंक चढ़कर 78,895.10 अंक तक पहुंच गया था। निफ्टी 390.70 अंक की बढ़त के साथ 24,774.30 अंक पर बंद हुआ। छोटी कंपनियों से जुड़ा बीएसई स्मॉलकैप सेलेक्ट सूचकांक 0.87 प्रतिशत और मिडकैप 0.73 प्रतिशत चढ़ा। क्षेत्रवार सूचकांकों में आईटी 2.53 प्रतिशत, फोकस्ड आईटी 2.49 प्रतिशत, सेवा 1.97 प्रतिशत, औद्योगिक 1.23 प्रतिशत, जिंस 1.20 प्रतिशत, धातु 1.14 प्रतिशत, एफएमसीजी (दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियां) 1.13 प्रतिशत, बीमा 1.01 प्रतिशत और पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के) बैंक एक प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं, हॉस्पिटल, तेल एवं गैस और स्वास्थ्य क्षेत्र के सूचकांक नुकसान में रहे。
बाजार की स्थिति
बीएसई में सूचीबद्ध कुल शेयरों में से 2,837 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 1,552 शेयरों में गिरावट रही। वहीं 206 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। पिछले चार कारोबारी सत्रों में बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 1,873.11 अंक यानी 2.44 प्रतिशत मजबूत हुआ, जबकि निफ्टी 788.95 अंक यानी 3.28 प्रतिशत चढ़ा।
जी एंटरटेनमेंट के शेयर में गिरावट
प्रतिबंध आदेश के बाद जी एंटरटेनमेंट 15 प्रतिशत टूटा। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर में सोमवार को 15 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। हैदराबाद स्थित कंपनी की जमीन को गिरवी रखने के मामले में सेबी द्वारा जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज पर दो महीने तथा उसके मानद चेयरमैन सुभाष चंद्रा और एमडी एवं सीईओ पुनीत गोयनका पर एक वर्ष के लिए प्रतिभूति बाजार में प्रतिबंध लगाने के बाद कंपनी के शेयर में गिरावट आई। बीएसई में कंपनी का शेयर 14.98 प्रतिशत लुढ़ककर 98.15 रुपये पर बंद हुआ। एनएसई में भी कंपनी का शेयर 14.32 प्रतिशत गिरकर 98.14 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1,661.69 करोड़ रुपये घटकर 9,427.50 करोड़ रुपये रह गया।
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