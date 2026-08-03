सेंसेक्स 544 अंक चढ़ा, निफ्टी 391 अंक मजबूत

मुंबई, एजेंसी। स्थानीय शेयर बाजार में सोमवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी जारी रही और दोनों मानक सूचकांक लाभ में रहे। वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने के बीच कच्चे तेल के दाम में नरमी से बीएसई सेंसेक्स 544 अंक चढ़ गया जबकि एनएसई निफ्टी 391 अंक के लाभ में रहा। कारोबारियों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी प्रवाह से भी बाजार को समर्थन मिला। सेंसेक्स 544.39 अंक चढ़कर 78,639.03 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 800.46 अंक चढ़कर 78,895.10 अंक तक पहुंच गया था। निफ्टी 390.70 अंक की बढ़त के साथ 24,774.30 अंक पर बंद हुआ। छोटी कंपनियों से जुड़ा बीएसई स्मॉलकैप सेलेक्ट सूचकांक 0.87 प्रतिशत और मिडकैप 0.73 प्रतिशत चढ़ा। क्षेत्रवार सूचकांकों में आईटी 2.53 प्रतिशत, फोकस्ड आईटी 2.49 प्रतिशत, सेवा 1.97 प्रतिशत, औद्योगिक 1.23 प्रतिशत, जिंस 1.20 प्रतिशत, धातु 1.14 प्रतिशत, एफएमसीजी (दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियां) 1.13 प्रतिशत, बीमा 1.01 प्रतिशत और पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के) बैंक एक प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं, हॉस्पिटल, तेल एवं गैस और स्वास्थ्य क्षेत्र के सूचकांक नुकसान में रहे。